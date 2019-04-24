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Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün böyle karşılandı

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırarak yumruk atan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra köyüne geri döndü. Sarıgün ziyaretçi akınına uğrarken bazı ziyaretçileri elini öperek hatıra fotoğrafı çekti.

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Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramış saldırganlardan Osman Sarıgün CHP liderine yumruk atmıştı.

Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edilmiş, Osman Sarıgün'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ise gözaltı süresi uzatılmıştı. Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Çubuk Adliyesi'ne getirilmiş savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.  Mahkeme ise Sarıgün’ü, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakmıştı.

Serbest bırakıldıktan sonra Akkuzulu Mahallesi'ndeki evine geri dönen ve adeta tebrikleri kabul eden Sarıgün, ziyaretçi akınına uğradı. Bazı ziyaretçiler ise Sarıgün’ün elini öperek hatıra fotoğrafı çekti.

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Yorumlar

(3)
02

Babacan - Bizde bir söz vardır Derviş Derviş'e sıraile biner derler yarın AKP li idareçilerin başına böyle bir olay geldiğinde bu günü unutmayın daha önce PKK lıların Habur'da karşıladığınızı unuttunuz

Yanıtla . 0Beğen 24 Nisan 14:25
03

ayhan - @Babacan 02 nolu yoruma cevabı: daha önceden akp li bir bakana yumruk atılmıştı .yaşın yetermi bunu hatırlamaya bilmem

Yanıtla . 0Beğen 24 Nisan 14:32
01

zihni TOSUN - o öptüğünüz eller pkk nın sıktığı kurşunlar kin ve nefret söylemleri yürünen yüzlerce kilometreler önüne konulan kurşunlar kılıçdaroğluna .istanbul ankara izmir adana mersin antalya vs büyükşehirleri kazandırmıştır.

Yanıtla . 5Beğen 24 Nisan 12:04
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