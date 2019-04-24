Arızlı Caddesi'nde, apartmanın önündeki 2 ağacın üst kısımları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Ağaçların, binanın önündeki deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Mahalle sakinleri, ağaçların üst taraflarından kesilmesine tepki gösterdi.
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'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası
İzmit'te, apartmanın önünde bulunan 2 ağaç, deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla üst kısımlardan kesildi.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - manzaraya engel olmayan ağaçlar dikerse , olabilir niye olmasın manzara da önemli . telafi eder olur biter. kim istemez önünde güzel bir deniz manzarası olsun .
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