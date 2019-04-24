Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:36 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:42 TSİ

'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası

İzmit'te, apartmanın önünde bulunan 2 ağaç, deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla üst kısımlardan kesildi.

mask
mask
mask
+14
Haber albümü için resme tıklayın

Arızlı Caddesi'nde, apartmanın önündeki 2 ağacın üst kısımları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Ağaçların, binanın önündeki deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Mahalle sakinleri, ağaçların üst taraflarından kesilmesine tepki gösterdi.

Bugün 11:36 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - manzaraya engel olmayan ağaçlar dikerse , olabilir niye olmasın manzara da önemli . telafi eder olur biter. kim istemez önünde güzel bir deniz manzarası olsun .

Yanıtla . 0Beğen 24 Nisan 12:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Asker oğluna tatlı yapmak isterken kendini yaktı mask
Asker oğluna tatlı yapmak isterken kendini yaktı
Büyükşehir çalışanından CHP lideri hakkında skandal paylaşım mask
Büyükşehir çalışanından CHP lideri hakkında skandal paylaşım
Yaşlı kadın çığlık attı, gaspçıları güvenlikçiler yakaladı mask
Yaşlı kadın çığlık attı, gaspçıları güvenlikçiler yakaladı
Kocaeli'de tüm eylemler yasaklandı mask
Kocaeli'de tüm eylemler yasaklandı
Terasta mangal keyfi itfaiyeyi alarma geçirdi mask
Terasta mangal keyfi itfaiyeyi alarma geçirdi
Engelli genç ailesine teslim edildi mask
Engelli genç ailesine teslim edildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike

GALERİ

Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı mask
Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL