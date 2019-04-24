League Of Legends turnuvasına yoğun katılım

Kocaelide kurulu olan ilk ve tek resmi E-Spor kulübü olan Kocaeli E-Sports ve İzmit Belediyesi işbirliğindeki turnuvaya 254 oyuncu katıldı.
E-SPORA DESTEK SÜRECEK
Türkiye genelindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kocaeli ayağındaki turnuva büyük bir çekişme içinde geçti. Turnuva başlangıcında oyunculara başarılar dileyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet oyuncuların ricasını kırmayarak bilgisayar başına geçip onlarla birlikte oyun oynadı. Yarışmaya katılan oyuncularla bol bol fotoğraf çektiren Hürriyet E-Spor tutkunlarına desteğin süreceğini belirtti.
Katılımcılardan oluşan 40a yakın takım arasından kazanan ilk 4 takım kendilerini finallere yazdırdı. Zorlu ve çekişmeli geçen maçlar sonucunda ilk 3e giren takımlar şunlar:
1. takım KOES Black 5 adet gaming mouse sahibi oldu.
2. takım GRACE 5 adet gaming klavye sahibi oldu.
3. takım MID SATIŞ GAMING onur hediyesi aldı.
Turnuvayı düzenleyen Kocaeli E-Sports Kulüp Başkanı Yiğit Kıvanç Karabay ve yönetim kurulu üyeleri İzmit Belediye Başkanı Hürriyete katkılarından dolayı teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz