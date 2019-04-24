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League Of Legends turnuvasına yoğun katılım

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli E-Sports 2019 League Of Legends 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası da çocuklar ve gençlerleler bir araya geldi.