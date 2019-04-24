KSO, Büyükakın'ı ağırladı

Kocaeli Sanayi Odası, fuar içinde yer alan binasında gerçekleştirilen Nisan ayı meclis toplantısında gündeme dair konuları görüşürken konuşmacı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ağırladı. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık faaliyet raporlarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Yapısal Dönüşüm Adımları” konusunu da değerlendirdi. KSO’nun bir sonraki meclisi ise 15 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

“SANAYİCİ YENİ MALİYETLERLE KARŞILAŞMAMALI”

KSO binasında gerçekleşen Nisan ayı meclisine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra çok sayıda meclis üyesi sanayici iş insanı katıldı. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu açılış konuşması yaparak sözlerine, “31 Mart’ta Mahalli İdareler Genel Seçimlerini tamamladık. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Artık ekonomiye odaklanarak, üretim, ihracat ve yabancı sermaye girişinin artması yönünde güçlü adımların atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanarak başladı. Daha sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Yapısal Dönüşüm Adımları” konusunu değerlendiren Zeytinoğlu, “Reform paketinin bizi ilgilendiren kısımlarına bakacak olursak öncelikle belirtmek gerekir ki Kıdem Tazminatı Reformu içeriğinde tartışıldığı gibi, sanayici yeni maliyetlerle karşı karşıya kalmamalı. Üstelik sanayicinin artan maliyetlerinin işsizliği artırma tehlikesi var” şeklinde konuştu.

İÇ PİYASA SIKINTILI

Mevcut durumda iç piyasaya çalışan sanayicilerde çok ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Bankalardan kredilerini yenileyemiyorlar, vadelerini değiştiremiyorlar. Maalesef birçok sanayici, faktoring şirketleri veya türevlerine gitmek durumunda kalıyor. Bankalara verilen 28 milyar ne kadar yeterli olur bilemiyorum. Ama ilk etapta çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesi teşvik edilecek olmasıyla buradaki teşviklerin, orta vadede, iç pazara çalışan firmalarımızı, ihracata yöneltebilecek bir unsur olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

“ALIŞTIĞIMIZ BÜYÜMEYİ YAKALAYABİLİRİZ”

“Dünyada bütün ülkeler yabancı sermaye çekmeye çalışıyor, orada da bir rekabet var” diyen Zeytinoğlu, “Biliyorsunuz 2004-2005 yılında, hükümetimiz yaptığı reformlarla, yatırım iklimini çok olumlu hale getirebilmişti. Biz hızlı davranıp bilhassa Avrupa Birliği’nden yatırımları çekebilirsek, tekrar 2004-2005’lerde alıştığımız büyüme ivmelerini yakalayabiliriz diye düşünüyorum” dedi. Öte yandan İhracat master planının Ticaret Bakanlığı tarafından Ağustos ayında açıklanacağını belirten Zeytinoğlu, “En büyük ticaret partnerimiz Avrupa. Avrupa ekonomisinde maalesef bir yavaşlama var. İhracat rakamlarımıza da yansıdığını görüyoruz. Burada ciddi tedbirler almamız lazım. AB’nin üçüncü ülkelerle yaptıkları STA’ları, biz o ülkelerle STA yapana kadar, Avrupalı gibi kolaylıkla o ülkelere giremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİR BİR AĞDIR”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne arabalı vapur, tren yolu düzenlemesi ve çeşitli konularda projeler konusunda destek vermek istediklerini ifade etti. Ardından kürsüye gelen Tahir Büyükakın şehir ve şehircilik kavramları üzerine, “Bilgi ile olan yarışı kazanan toplumlar daha önde oluyor. Biz bu yarışta kentimizi, ülkemizi ileriye taşıyacaksak dünya ekonomisinin nereye gittiğini görmek zorundayız. Şehri bir bütün ağ gibi görmek lazım. Şehrin imarının 5 binlik planlamaları Büyükşehir tarafından yapılıyor. Bu yetkiyi başkalarına kulak vermeden kullanırsak hata yaparız. Benim bu manada sanayicilerden beklediğim şeyi bu şehir için beraber çalışalım. Dışarıda herhangi bir ülkede bu ülkenin sanayicileri yeni pazar alanları bulması için nasıl Cumhurbaşkanımız destek oluyorsa bizler de size destek olacağız. Sizin bu tür ihtiyaçlarınız işim olmasa bile derdim olacak ve her zaman destek olacağım” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTENİN KATKISI ÇOK OLUR”

Sanayi ile üniversite arasındaki bağın önemine değinen Büyükakın, “Üniversite’nin size çok katkısı olur, üniversiteli öğrenciler sizlere çok katkı sağlar, sürecin içine katmadığınız bir üniversite hocasının desteğini alamazsınız. Bilecik’teyken AR-GE departmanları olan firmaları bol bol gezerdim ve Eskişehir’den hocalarımız firmalar için çalışıyorlardı. Sürecin içinde olduğunuzda üniversitenin akademik bilgisini kullanmak çok faydalı oluyor, bu biraz sabır ve zaman gerektiriyor fakat sonunda çok verimli oluyor” diye konuştu.

“SU SPORLARI ŞEHRİ OLABİLİRİZ”

“Bu şehre mastır planlar yaparak ana kararlar alınması gerekiyor” diyen Büyükakın, “İki tanesini büyükşehir belediyesi yaptı. Birisi ulaşım planı oldu. Bu ana plan kararlarında sizlerin de düşüncelerine ihtiyacımız var. Bu şehir için sanayi ve ticaret için de mastır planlaması yapılmalı. Bu şehir aslında muhteşem bir turizm potansiyeli olan bir şehir. 3 tane su kıyımız var, Körfez’de, Karadeniz’de ve Sapanca’da, bu şehir bir su sporları şehri olabilir. Bunun Sanayi Odası ile ilgisi ne diyecek olursanız network çalışması yapılmalı. Türkiye’de zenginleştikçe belli sektörlerden çıkarak yeni sektörlere girecek” dedi.

“ŞEHRİ HER AÇIDAN DÜŞÜNMELİYİZ”

Şehrin bir ekosistem, bir ağ olarak bütün halde düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, “Bizler şehrin mastır planlarını hazırlarken her açıdan düşünmeliyiz, şehrin sadece yüzde 1,5 sanayi varken bu kadar sıkışmamız normal değil. Yeni yapılan şehir hastanemizin günlük yolcu trafiği 50 bin olacak, burada önemli olan sadece hastaneyi yapmak değil oranın ulaşımını, lojistiğini de düşünmek zorundayız. Kocaeli’de toplam ulaşım 2 milyon, 2030 yılında bu dört kat artacak ve o yıl nüfusumuz 3.8 milyon olacak. Bunun trafiği, alt yapısı var, böyle bakarsak trafik 4 kat artıyor, elimizde bulunan yolları 4 kat arttırmak mümkün değil” şeklinde konuştu.

“LOJİSTİK KÖY YAPMALIYIZ”

“Kocaeli’de günde 200 bin kamyon hareket ediyor bunların yüzde 65’inin trafiği Kocaeli’de sonlanıyor” diyerek konuşmasını sürdüren Büyükakın, “Lojistiği yönetmek bu şehrin geleceğini yönetmek açısından vazgeçilmez bir nokta, biz lojistik bir köy yapmak zorundayız. Bizim gelecek hedeflerimiz var. 2030 yılında bölgemizde önemli bir ekonomik güç merkezi olacağız. Büyüyen ve ilk 10’a giren bir ekonomi, Türkiye ekonomisi kendi dinamikleriyle ortalama yüzde 4,5 büyür, daha fazla büyümemiz için dış ticaret hacmimiz artmalı. Dış ticareti arttırmak için limanların işleme kapasitesini iki kat arttırmak gerekiyor. Limanlara dolgu yapmak bu şehrin kaderine yapılacak en kötü şey. Gemiden direk raya vererek tren yolunu kullanmalıyız. Lojistik alanı kurduğumuz zaman 100 hektarlık bir alan olacak, burada gümrükleme, depolama ve diğer işler için kullanılacak. KSO’nun bahsettiği arabalı vapur konusuna bakmamız gerekiyor ve bu konu üzerinde çalışmamızı gerçekleştirelim” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİTSE…”

Kocaeli’yi bir marka yapma gayesinde olduğunu ifade eden Büyükakın, “Kocaeli bir marka olacaksa diğer unsurlar konusunda da dertlenmemiz lazım. Bu şehrin marka değerinin artışı sizin derdiniz olmalıdır. Geçmişteki dönemde başarılı spor kulüplerimiz vardı, burada bir alüminyum fabrikasının takımı vardı ve birinci ligde oynuyordu. Bunlar şehre başka bir marka katar bizler sanayiciler olarak spora marka olarak bakmalıyız, herkes kenarından tutarsa yıllık 50 milyon liralık bütçe yaratmamız kimseyi üzmez. Bunun getireceği marka değeri çok daha değerli, geçen Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu’nda Kocaeli’nin her tarafı gösterildi bunun reklamını yapmak isteseniz başa çıkma imkanınız yok. Kocaelispor Süper Lig’e çıksa ve Şampiyonlar Ligi’nde oynasa bu kente getireceği değerin farkında olmalıyız” sözleriyle konuştu.

“TURİZMDE İLK 5’TE OLABİLİRİZ”

Kentin turizm açısından da değerli olduğunun altını çizen Büyükakın, “Bu kent turizmde ilk 5’te olabilecek bir şehir. Kartepe, Maşukiye, Kandıra taraflarına bakmanızı öneririm. Bu şehir iki vakıf üniversitesi daha kaldırabilir. Avrupa’da direk üniversite şehri olan yerler var. Burada vakıf üniversitesi olacaksa sanayicilerimiz bunu araştırmalı, Sabancı, Koç kurdu sizin neden böyle hayaliniz olmasın? Bu kentin geleceğini matriks bir akılla yönetmemiz lazım, tüm şehir bir arada çalışmalı, yeni fırsatları gözlemlememiz gerekiyor. Bu şehri spor şehri olarak bir daha yaratmak lazım” diyerek konuşmasının devamını soru cevap şeklinde devam ettirdi. Ekin EKEN