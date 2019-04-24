Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:24 TSİ- Gündem G: Bugün 12:25 TSİ

Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

Gebze Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde Ramazan öncesinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’de bulunan camilerde talepler doğrultusunda Ramazan öncesi temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Gebzelilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler cami içeresinde bulunan halıları halı yıkama makineleri ile yıkıyor, süpürüyor. Ekiplerin cami içerisinde ve çevresindeki temizlik ve bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam edeceği belirtildi.

Bugün 12:24 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Ramazan pidesine ZAM! mask
Ramazan pidesine ZAM!
İstifa edene tazminat! mask
İstifa edene tazminat!
İftar menülerinin fiyatları belli oldu mask
İftar menülerinin fiyatları belli oldu
İlhan Bayram göreve başladı mask
İlhan Bayram göreve başladı
Bıyık, mezarlığı inceledi mask
Bıyık, mezarlığı inceledi
Park Lunasan 23 Nisan’da doldu taştı mask
Park Lunasan 23 Nisan’da doldu taştı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün için karar verildi mask
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün için karar verildi

GALERİ

Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı mask
Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL