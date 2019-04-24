Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’de bulunan camilerde talepler doğrultusunda Ramazan öncesi temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Gebzelilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler cami içeresinde bulunan halıları halı yıkama makineleri ile yıkıyor, süpürüyor. Ekiplerin cami içerisinde ve çevresindeki temizlik ve bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam edeceği belirtildi.
Bugün 12:24 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
Camilerde Ramazan hazırlığı başladı
Gebze Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde Ramazan öncesinde temizlik çalışmaları başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz