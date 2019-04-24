Yeni'den doğuş

Art arda küme düşerek 2.Kümeye kadar inen tarihi kulübümüz, bu sezon, Yarımcaspor gibi dev bütçeli bir takımı da geride bırakarak 1.Küme kapısına kadar dayandı. Başkan Abdülkadir Bayraktutar yönetiminde başarılı işlere imza atan, Tekin Uygur’un Onursal başkanlığını ve sponsorluğunu üstlendiği kulüp, Yarımcaspor’u 3-0 yenerek 1.Küme’ye yaklaşırken, otoritelerden de tam not aldı. Ölüm grubu olarak adlandırılan A Grubu’ndan yükselen takım, zorlu güleri geride bırakırken, genç takımlarıyla da kazandığı şampiyonlukları A takıma yansıtmaya başladı. Süleyman Eker ve talebeleri, geceli gündüzlü bir çalışmayla hedefini daha da üst ligler olarak belirledi.