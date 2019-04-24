Art arda küme düşerek 2.Kümeye kadar inen tarihi kulübümüz, bu sezon, Yarımcaspor gibi dev bütçeli bir takımı da geride bırakarak 1.Küme kapısına kadar dayandı. Başkan Abdülkadir Bayraktutar yönetiminde başarılı işlere imza atan, Tekin Uygur’un Onursal başkanlığını ve sponsorluğunu üstlendiği kulüp, Yarımcaspor’u 3-0 yenerek 1.Küme’ye yaklaşırken, otoritelerden de tam not aldı. Ölüm grubu olarak adlandırılan A Grubu’ndan yükselen takım, zorlu güleri geride bırakırken, genç takımlarıyla da kazandığı şampiyonlukları A takıma yansıtmaya başladı. Süleyman Eker ve talebeleri, geceli gündüzlü bir çalışmayla hedefini daha da üst ligler olarak belirledi.
Bugün 12:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:26 TSİ
Yeni'den doğuş
Kentimizin en eski kulüplerinden biri olan Yenidoğan Serdarspor, yeniden 1.Küme’ye sevdalandı.
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Bugün 12:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz