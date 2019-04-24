Play-Off ilk maçında Yeni Kandıraspor u 3 -1 yenerek ilk engeli aşan takım, şimdi kritik final maçına bileniyor. Kulübün yöneticisi Mustafa Salman tüm futbolcuları tebrik ederken, 1.Küme’ye yakışacaklarını, gelecek sezon atılım yapacaklarını söyledi. Tabii ki en önemli sorun ise bir futbol sahasının yokluğu olarak ortaya çıkıyor.
Bugün 12:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:26 TSİ
Şen ola Eşme, şen ola!..
Yılladır sessiz sedasız olarak ligleri sürdüren, ancak bu sezon çıta yükselterek 1.Küme Futbol Ligi’ni hedefleyen tarihi kulüplerimizden Eşmespor, kapıya dayandı.
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Bugün 12:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz