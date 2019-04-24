Şen ola Eşme, şen ola!..

Play-Off ilk maçında Yeni Kandıraspor u 3 -1 yenerek ilk engeli aşan takım, şimdi kritik final maçına bileniyor. Kulübün yöneticisi Mustafa Salman tüm futbolcuları tebrik ederken, 1.Küme’ye yakışacaklarını, gelecek sezon atılım yapacaklarını söyledi. Tabii ki en önemli sorun ise bir futbol sahasının yokluğu olarak ortaya çıkıyor.