Centilmenlikleriyle de dikkat çeken minikler, geleceğin büyük yıldız adayları olarak gösteriliyor. Kocaelispor eski futbolcularından Savaş Küçükhasanoğlu ve amatörün bir zamanlar efsane ismi olan Fatih Erdinç koordinatörlüğündeki Yavuzspor, okul-kulüp işbirliğini artırmayı hedefliyor.
Bugün 12:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:14 TSİ
Yavuz destekli Şükrü Aracı ikinci oldu
Alt yapıda önemli işlere imza atan Yavuzspor Kulübü’nün destek verdiği, Derince Okullar Arası Minikler Futbol Turnuvası’nda ikinci olan Şükrü Aracı İ.Ö.Okulu, takdir topladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:25 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz