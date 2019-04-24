Yavuz destekli Şükrü Aracı ikinci oldu

Centilmenlikleriyle de dikkat çeken minikler, geleceğin büyük yıldız adayları olarak gösteriliyor. Kocaelispor eski futbolcularından Savaş Küçükhasanoğlu ve amatörün bir zamanlar efsane ismi olan Fatih Erdinç koordinatörlüğündeki Yavuzspor, okul-kulüp işbirliğini artırmayı hedefliyor.