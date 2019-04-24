Bozca konuyla ilgili olarak “Böylesi bir gurur az yaşanır. Bu mübarek günlerde, nice güzellikleri birlikte yaşamak dileğiyle. Kalbim ve dualarım sizinle. Her zaman yanınızdayım çocuklar” şeklinde duygusal bir paylaşımda bulundu
Bugün 12:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:27 TSİ
KYK her zaman bir başka…
KYK Başkanı Işıl Bozca’nın talebesi olan, 7 yaşında sporcu olarak yüzmeye başlayan Samet Işık, şimdi Milli takım antrenörü olarak Türk milli takımımızla birlikte Yunanistan’da bulunuyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:26 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz