Miniklerde bol gollü maçlar…

23 NİSAN’I GOLLERLE KUTLADILAR…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, okulların tatil olmasının ardından, minik futbolcular hafta içinde de mücadele verdi. U-11 Ligi üçüncü hafta karşılaşmalarında, Mehmet Ali Kağıtçı’da A, B, C ve D Grubu’nda 8 karşılaşma oynandı. Birbirinden zevkli maçlarda karşılıklı kalelere toplam 43 gol atılırken, her zaman olduğu gibi favori takımlar rakiplerini mağlup edip, üçüncü hafta karşılaşmalarında, üçer puanı hanelerine yazdırmayı başardı.

MARMARA GENÇLİK EN FARKLI SKORU ELDE ETTİ 9-0

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda A grubunda mücadele veren takımların kıyasıya bir mücadelesiyle sahne alan günün ilk mücadelesinde Serdar Gençlerbirliği ile Üçyoldoğuspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadele ve bol gollü geçen karşılaşmada rakibi karşısında maçı 6-3 kazanan Üçyoldoğuspor, haftayı üç puanla kapattı. Grubun diğer mücadelesinde, günün en gollü maçında Kocaeli Marmara Gençlikspor ile Bekirderespor karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir mücadele veren Kocaeli Marmara Gençlikspor, rakibi Bekirdere’yi 9-0 mağlup etti.

KAĞITÇI STADI’NDA 8 MAÇ.

B Grubunda, günün ilk maçında Kocaeli Güneşspor ile Çubuklu Balaspor karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadeleyi Çubuklu Balaspor, Mert Efe’nin tek golü ile kazandı. İkinci maç Kocaeli Gençspor ile Kocaelispor arasında oynandı. Bu karşılaşmada rakibi karşısında rahat bir mücadele veren Kocaelispor, müsabakayı 7-1 gibi farklı skorla kazandı. Grubun son mücadelesinde ise Yahya Kaptan ile Çayırtepe karşılaştı. Büyük çekişme içinde geçen ve karşılıklı goller atılan maçı 3-2 kazanan Yahya Kaptan oldu.

YEŞİLOVASPOR RAHAT KAZANDI 5-0

C Grubunda iki ve D Grubunda bir karşılaşma oynandı. C Grubunda yer alan Kireçocaklarıspor, zorlu rakibi Kocaeli 1937 Sekaspor’u konuk etti. Büyük çekişme ve heyecan içinde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında maçın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü eline alan Kocaeli 1937 Sekaspor, 3-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise Bağçeşmespor ile İzmit Erenlerspor karşılaştı. İki denk takımın mücadelesinde gülen taraf çıkmayınca, karşılıklı atılan gollerle mücadele 1-1 bitti. D Grubunda tek karşılaşma oynandı. Yeşilovaspor, Çenesuyu Playyoluspor’u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Yeşilovaspor maçı 5-0 kazanmayı başardı. N Ahmet AKAY

SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: 3

ÜÇYOLDOĞUSPOR: 6

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 A grubu

HAKEM: Abdullah Çivelek

SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: Tolga **, Kaan **, Efe ***, Ahmet ** (Mert Tuğrul **), Efe **, Mert Uysal **, Adem *** (C. Kemal *), Kemal **

ÜÇYOLDOĞUSPOR: Berkay ***, Ali ***, Tolga **, Tuna ***, Berke ***, Erdi ***, Furkan ***, Ahmet ***

GOLLER: Furkan (3), Berke (2), Erdi (Üçyoldoğu), Adem (2), Efe (Serdar GB)



KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: 9

BEKİRDERESPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 A grubu

HAKEM: Burak Ulaş

KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: Nasuh ***, Eren ***, Göktuğ ** (Eymen ***), Buğrahan ***, Ahmet *** (Yusuf **), Çınar ** (Batuhan ***), Aras ** (Efe ***), Ali ** (Doruk **)

BEKİRDERESPOR: Kerem **, Muhammet *, Ömer Bektaş *, Ömer Şengül **,Emre **, Efe ** (Kayra **)

GOLLER: Eymen (3), Ahmet (2), Yusuf, Batuhan, Efe, Doruk



KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0

ÇUBUKLU BALASPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B grubu)

HAKEM: Tolga Dalkırsın

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alperen **, Mehmet Çelebi **, Melih **, Eymen, Mehmet Efe **, Efe Aydın **, Ömer Berat ** (Eren **), Utku **

ÇUBUKLU BALASPOR: Sefa ***, Efe ***, Eren ***, Mert Efe **, Fatih **, Ömer **, Tuna ** (Alperen **), Melih ***

GOL: Mert Efe



YEŞİLOVASPOR: 5

ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 D grubu)

HAKEM: Anıl Şenlik

YEŞİLOVASPOR: Egemen ** (Yiğit Efe **), Levent ***, Hamzacan *** (Kerem **),Mustafa ***, Umutcan *** (Berke **), Soner *** (Umut Efe **), Ömer ** (Efe Fil **)

ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR: Efe **, Veysi **, Eymen **, Halil **(Görkem **), Ömer **, Çağın ** (Mert **), Furkan ** (Cihat **), Doruk **

GOLLER: Umut Efe (2), Mustafa, Umutcan, Bedirhan



KİREÇOCAKLARISPOR: 1

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 C grubu)

HAKEM: Anıl Şenlik

KİREÇOCAKLARISPOR: Efe **, Mehmet **, Alperen **, Gökay **, Yiğit **, Mustafa **, Umut **, Barış ** (Bilal Eren **)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Esat ***, Ege **, Eyüp ** (Salih ***), İrfan ***, Halit ***, Ensar ** (Kaan **), Bilal ***, Ensar Kayra ***

GOLLER: Bilal Eren (Kireçocakları), Ensar Kayra, Kaan, Salih



BAĞÇEŞMESPOR: 1

İZMİT ERENLERSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 C grubu)

HAKEM: Tolga Dalkırsın

BAĞÇEŞMESPOR: Ahmet ***, Yusuf ***, Muhammet ***, Efehan **, Esad ** (Gökdeniz **), Ege ***, Eren ** (Zülkar **), Mustafa **

İZMİT ERENLERSPOR: Paydaş ***, Fatih ** (Muhammet **)Nejdet **, Ahmet ***, M.Salih ***, Ahmet Kaçmazoğlu **, Ceyhun ** (Doğan **), M.Akif **

GOLLER: M.Salih (İzmit Erenler), Efe (İzmit Erenler)



KOCAELİ GENÇSPOR: 1

KOCAELİSPOR: 7

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B grubu)

HAKEM: Abdullah Çivelek

KOCAELİ GENÇSPOR: Yağız **, Bora **, Mert Arınç **, Ali **, Ekin ** (Akil **), Ege **, Yiğit **, Demir ***

KOCAELİSPOR: Bilal ***, İskender ** (Yusuf ***), Kerem ***, Ömer **, Arda ** (Buğra **), Araf ***, Çağrı ** (Serhat ***), Burak *** (Alperen **)

GOLLER: Demir (Gençspor), Yusuf (2), Araf (2), Serhat (2), Burak (Kocaelispor)



İZMİT YAHYA KAPTAN: 3

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B grubu)

HAKEM: Abdullah Çivelek

İZMİT YAHYA KAPTAN: Tuna **, Cebrail ** (Çınar **), Buğra **, Toprak *** (Boray **), Kemal ** (Metehan ***), Efe ** (Mesut ***), Ömer Kaan *** (Ömer Köksal **)

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Tunahan **, İbrahim **, Bora ***, İsa **, Tolga **, K. İbrahim **(Anıl **), Emir *** (M.İbrahim **), Arda ***

GOLLER: Mesut (2), Ahmet Köksal (Yahya Kaptan), Emir, Arda (Çayırtepe)