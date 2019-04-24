Bu bayram şenliği asla U-NU-TUL-MAZ!..

İKRAMLAR SINIRSIZDI

Yahya Kaptan’da yer alan Ferruh Duygu Tesisleri’nde düzenlenen şenliğe üçü İstanbul’dan olmak toplam 8 takım katıldı. 1 gün süren organizasyon adeta şölen havasında geçerken, havanın da iyi olması ile aileler de şenliğe yoğun ilgi gösterdi. İzmit Belediyesi tüm sporculara kumanya, meyve suyu, su ikram ederken, ödüller de İzmit Belediyesi tarafından hediye edildi.

DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ

Dostluk görüntülerinin ön plana çıktığı, birinden çekişmeli maçların oynandığı ve nefis gollerin atıldığı şampiyonanın finalinde Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Kocaeli Gençlerbirliği’ni Gülden’in golleri ile 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Şenlikte ikinci Körfez, üçüncü İstanbul Akdeniz Nurçelik ve dördüncü de İstanbul Tuzla Sahil Spor Kulübü oldu.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaelispor Eski Teknik ve Mali As Başkanı İlyas Çakır ve Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan’ın da katıldığı şenlikte en golcü futbolcu Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nden Gülden (7 gol), en iyi futbolcu Tuzla’dan İlayda ve en iyi kaleci Akdeniz Nurçelik’ten Tuğçe olurken, centilmenlik ödülünü ise Körfez GB. Teknik Sorumlusu Remzi Kulaber aldı. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hasan Alemdar, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e şenliğe desteklerinden ötürü şükranlarını iletti. Erdem ÖVÜÇ

23 NİSAN KIZ FUTBOL ŞENLİĞİ SIRALAMA:

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Körfez Gençlerbirliği İstanbul Akdeniz Nurçelik İstanbul Tuzla Sahil Spor

TURNUVANIN ENLERİ:

Gol kralı: Gülden (Kocaeli Bayan - 7 gol)

En iyi futbolcu: İlayda (Tuzla Sahil)

En iyi kaleci: Tuğça (Akdeniz Nurçelik)

Centilmenlik: Remzi Kulaber (Körfez GB)