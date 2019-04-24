Menekşe, çocuklar gibi şendi

Teknik heyet ve futbolcular, antrenman sonrasında Türk bayrağı açıp, çocukların ve tüm ülkenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. ‘Büyük önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlıyor’ diyen Gebzespor teknik direktörü Özgür Vurur ise “Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi. Vurur sözlerinin devamında, “Bugün ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın bayramı. Ergene Velimeşe’yi yenersek, pazar günü de bizim bayramımız olacak” ifadelerini kullandı.