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Buca’yı yaktı ama ateşi sönmedi…

3.Lig 3.Grup’ta son iki haftaya giren Gölcükspor, henüz derin bir nefes alabilmiş değil.

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Teknik patron Ali Beykoz, kritik virajda, geçtiğimiz pazar günü ‘derin bir nefes alamamış’ olmanın sıkıntısını yaşarken, rakibi buca ile deplasmanda 1-1 kalınca, İzmir ekibi Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e düştü. Gölcükspor, son dakika yediği golle bir puana razı olup, düze çıkamazken, şimdi pazar günü Şirinköy’de oynayacağı Serik Belediye maçına bileniyor. Batuhan Boyoğlu cezalı durumda bulunuyor. Takım cumartesi günü kapa girecek.

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