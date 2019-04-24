Teknik patron Ali Beykoz, kritik virajda, geçtiğimiz pazar günü ‘derin bir nefes alamamış’ olmanın sıkıntısını yaşarken, rakibi buca ile deplasmanda 1-1 kalınca, İzmir ekibi Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e düştü. Gölcükspor, son dakika yediği golle bir puana razı olup, düze çıkamazken, şimdi pazar günü Şirinköy’de oynayacağı Serik Belediye maçına bileniyor. Batuhan Boyoğlu cezalı durumda bulunuyor. Takım cumartesi günü kapa girecek.
Bugün 12:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:33 TSİ
Buca’yı yaktı ama ateşi sönmedi…
3.Lig 3.Grup’ta son iki haftaya giren Gölcükspor, henüz derin bir nefes alabilmiş değil.
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Bugün 12:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz