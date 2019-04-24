Aslında iki sezon önce görevi bırakan, ancak dönemin Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin ısrarıyla görevine devam eden tecrübeli spor adamı, liglerin tescil edilmesinden sonra Çayırovaspor’a veda edecek.
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Kılıç futboldan ‘emekli!..’ oluyor
Adı Çayırovaspor ile özdeşleşen, kentimiz amatör sporunun sembol isimlerinden Vahdet Kılıç, futbol yöneticiliğine veda ediyor. 1980’li yıllarda, o zamanki adıyla Çayırova Yenimahallespor’da futbol oynayan, 1985 yılından beri de yönetici olarak yeşil-siyahlı kulübe hizmet eden Kılıç, yorulduğunu ifade ederek, aktif futbol yöneticiliğini sonlandırma kararı aldı.
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Bugün 12:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz