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Kılıç futboldan ‘emekli!..’ oluyor

Adı Çayırovaspor ile özdeşleşen, kentimiz amatör sporunun sembol isimlerinden Vahdet Kılıç, futbol yöneticiliğine veda ediyor. 1980’li yıllarda, o zamanki adıyla Çayırova Yenimahallespor’da futbol oynayan, 1985 yılından beri de yönetici olarak yeşil-siyahlı kulübe hizmet eden Kılıç, yorulduğunu ifade ederek, aktif futbol yöneticiliğini sonlandırma kararı aldı.