Menekşenin idmanında toz DUMAN oldu!..

Gebzespor tesislerinin bahçesinde kalan ve statta yapılan hiçbir antrenmanı da kaçırmayan ‘Duman’ isimli sevimli köpek, Gebzesporlu futbolcuların adeta moral kaynağı oluyor. Antrenman sonrası saha kenarına gelen Duman’ı özellikle kaleci Alptekin ve Abdulsamet bir an yalnız bırakmıyor.