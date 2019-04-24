Gebzespor tesislerinin bahçesinde kalan ve statta yapılan hiçbir antrenmanı da kaçırmayan ‘Duman’ isimli sevimli köpek, Gebzesporlu futbolcuların adeta moral kaynağı oluyor. Antrenman sonrası saha kenarına gelen Duman’ı özellikle kaleci Alptekin ve Abdulsamet bir an yalnız bırakmıyor.
Bugün 12:33 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:35 TSİ
Menekşenin idmanında toz DUMAN oldu!..
Gebzespor’un idmanında ortalık adeta toz ‘Duman’ oldu
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Bugün 12:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz