İyi ki doğdun Kocaelispor!..

Açıklamada şu sözlere yer verildi:
Koskoca bir şehrin terk etmeden, ilk günden bugüne asla vazgeçmeden göğsünde onurla, gururla taşıdığı şanlı arma bugün 53 yaşında. Kulübümüzün kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, ebediyete göç edenlere Allah'tan rahmet dileriz. İçine girmiş bulunduğumuz 54. Yılımızın Kocaelispor camiasına hayırlı olmasını ve Kulübümüzün başarılarla dolu nice yılları devirmesini temenni ederiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz