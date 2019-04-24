Gebze Belediyesi'nin borcu dudak uçuklattı

Yerel seçim sürecinde AKP’den Gebze Belediyesi Başkan Adayı olan Zinnur Büyükgöz başkanlığının kesinleşmesinin ardından Gebze Belediyesi Başkanlığı görevine başladı. Bugün AKP Gebze İlçe Başkanlığı’nda açıklamalarda bulunan Zinnur Büyükgöz, hem Gebze ilçesinin borçlarına hem de hizmetlere değindi.

BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Bu şekilde yola devam etmek mümkün değil ifadelerinde bulunan Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gider kalem bütçesi olarak da 347 Milyon TL mevcuttu. Yani belediye 2018’de 65 Milyon TL ekside olmuş. Bu şekilde yola devam etmek mümkün değil. O yüzden Mayıs ayına kadar bunu düzenlemeye devam edeceğiz. Bütçe disiplini sağlamadığınız zaman satın alma maliyetiniz yükselir. Gebze Belediyesi’nin satın alma kredisinin artması gerekir ”ifadelerine yer verdi” dedi.