Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:00 TSİ- Gündem G: Bugün 13:01 TSİ

Çocuk Fuarı’nı 242 bin kişi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nı 3 günde 242 bin 618 kişi ziyaret etti.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene 11.’sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı, 3 gün boyunca birbirinden eğlenceli ve anlamlı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. Teması “Doğal Yaşam ve Çevre” olan ve Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere Kocaelili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 47 ülkeden bin 100 çocuğun kısa gösterilerini sergilediği ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan fuarı, 242 bin 618 kişi ziyaret etti.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ‘’Gala Programı’’ ile son bulan Türkiye’de örneği bulunmayan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nı 3 gün boyunca Kocaelililer hıncahınç doldurdu. Fuar alanı içerisindeki birbirinden güzel stantları gezen aileler, çocuklarıyla keyifli dakikalar yaşadı.

Bugün 13:00 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Ramazan pidesine ZAM! mask
Ramazan pidesine ZAM!
İstifa edene tazminat! mask
İstifa edene tazminat!
İftar menülerinin fiyatları belli oldu mask
İftar menülerinin fiyatları belli oldu
İlhan Bayram göreve başladı mask
İlhan Bayram göreve başladı
Bıyık, mezarlığı inceledi mask
Bıyık, mezarlığı inceledi
Park Lunasan 23 Nisan’da doldu taştı mask
Park Lunasan 23 Nisan’da doldu taştı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!

GALERİ

Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı mask
Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL