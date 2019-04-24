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Tüpraş'ta işçiler eylemde!

Tüpraş iş vereni ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sağlanmayan anlaşma sonrası işçiler eylemelerine devam ediyor. işçiler bugün tüm gün eylem yapacak.

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Tüpraş iş vereni ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 9.’su geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmiş ve bir ilerleme kaydedilememişti. Devam eden görüşmelerde işverenin uzlaşmaya uzak tavrı işçileri oldukça zor duruma sokmuştu. Tüpraş yönetimi, üç yıllık yapmak istediği sözleşme taslağında işçisine ilk 6 ay bir brüt maaş dağıtımı (yaklaşık 7 bin TL) ikinci aydan itibaren de sadece enasyon oranında zam teklif etmiş fakat bu teklif sendika tarafından kabul görmemişti.

Diğer yandan asıl büyük sıkıntı ise işverenin toplu iş sözleşmesini iki yıl değil de üç yıl üzerinden imzalamak istemesi olmuştu. Bunun yanında işveren, yılda 8 gün olan mazeret izinlerini kaldırmak ve fabrikadaki vardiya sisteminde değişikliğe gitmek istemişti. Son gelinen noktada ise sinirler iyice gerildi. Süreş arabulucuya doğru giderken, işçiler bugün tümgün eylem yapma kararı alarak iş başı yapmadı. Gece 00:00 – 08:00 mesaisine gelen işçiler fabrikadan çıkmadı. Gündüz 08:00 – 16:00 mesaisine giren işçiler ise fabrikaya girmedi. İşçiler, sağlıklı bir netice alana kadar iş yavaşlatma eytlemine devam edecek.

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