Sarıbay, Ünlü'ye ateş püskürdü!

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay yapılan çirkin paylaşımlar sonrası şu ifadeleri kullandı;

“Öncelikle hatırlatmak isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi 96 yıllık tarihi boyunca hiç bir terör örgütü ile yan yana gelmemiş, aynı yolda yürümemiş, aynı yağmurda ıslanmamıştır. 17 yıldır ülkeyi yönetenlerin zaman zaman beraber aynı yolda yürüdükleri örgütlerle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesin bir dille karşı çıkmamıza rağmen, yaptıkları işbirliklerinin ülkemizin başına ne gibi sonuçlar açtığını bugün ekonomiden, toplum huzuruna kadar her alanda acı bir şekilde yaşıyor, hissediyoruz.

O EVİ YAKIN NARALARI ATILMIŞTIR

Kendi işbirliklerinin acı bedelini bizlere yıkmak isteyen İktidar mensuplarının halkı kin ve nefrete teşvik eden, partimizi hedef gösteren açıklamaları sonucu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı şehit cenazesinde alçakça bir saldırıya uğramıştır. Sığındığı evin önünde ‘O evi yakın’ naraları atılmıştır. Saldırganlar sevk edildikleri mahkemede ‘AK Parti liderlerinin yaptıkları açıklamalardan etkilendim bu sebeple eylemi gerçekleştirdim’ açıklamalarında bulunmuşlardır. Tüm olaylar açıkça göstermiştir ki gerçekleşen alçakça saldırı, iktidarın oy kaygısı ile yaptığı iftira dolu yalan ifadelerin ürünüdür.

AYDIN ÜNLÜ YALANA ORTAK OLMUŞTUR

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’de bu yalana ortak olmuş ve yine aynı iftiraları sürdürdüğü bir açıklama yapmıştır. Arşivleri biraz karıştırdığımızda iktidarın, terör örgütü elebaşı olan kişi için ‘Sayın’ ifadesi kullandığı, bir takım seçim mitinglerinde bu kişinin posterlerinin asılmasına izin verdiği, yine iktidarın cemaatle yan yana yürüdüğü dönemlerde Aydın Ünlü’nün yaptığı karşıt açıklamaları bulabiliriz.

KÜRDİSTAN BAYRAĞI ÇEKİLDİĞİNDE NEDEN SUSTUNUZ?

Aydın Ünlü’ye sormak istiyorum; geçmişte türlü türlü ortaklıklar için iktidara yaptığınız karşıt açıklamalardan sonra ne değişti? 2017 yılında PKK ve YPG destekçisi, finansçısı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani cumhurbaşkanı ile görüşmek için İstanbul Atatürk Havaalanı’na indiğinde burada ve Ankara Esenboğa Havaalanı’nda, Devlet Konuk Evi’nde sözde kürdistan bayrağı göndere çekildiğinde neden sustunuz? Dilinizden bir türlü düşürmediğiniz ithamınız olan HDP ile aynı kareye girmek bir yana, sınır kapılarında iktidar mensupları tarafından teröristler karşılandığında bizlerle nasıl bu olayın kabul edilemez olduğunu savunduğunuzu hatırlayın. Bu yaşananları size unutturan nedir?

BİZİM TEK YOL GÖSTERİCİMİZ ATATÜRK'TÜR

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 6 ilkesi olan Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Milliyetçilik ve Devletçilik doğrultusunda asla şiarımızdan taviz vermeden, kimseyi ötekileştirmeden, bu vatan toprağında yaşayan herkesi kucaklayacak söylem ve çalışmalara imza atmaya, milli değerlerimize, kültürümüze, şehitlerimize, tüm vatan kahramanlarımıza ve vatandaşlarımızın haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür, başka kimse haddi olmayan bir yol göstericiliğine soyunmaya kalkışmasın”