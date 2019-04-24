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Play-Off’a odaklandık

Kocaelispor, Pazar günü Muğlaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Play-Off’a odaklanan Yeşil Siyahlılar, antrenmanlarını yüksek tempo ile sürdürüyor.

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MERT TAKIMLA BİRLİKTE BAŞLADI

Vinsan Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından güç, kondisyon ve çabukluk çalışmalarına geçildi. Son olarak çift kale maç ile antrenman sona erdi. U-19 takımının başarılı futbolcularından, Kocaelispor’un, 1937 Seka’dan transferi Yıldıray Berber de çift kale maçta yer aldı ve dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Mert’in takımla birlikte çalışmalara katılması memnuniyetle karşılanırken, Fatih ve hafif sakatlığı bulunan Kadir Öge ise düz koşu ile çalışmayı tamamladı. 

MİLAS’TAN MUĞLA’YA

Futbolcuların son derece hırslı ve azimli olduğu antrenmanı yönetim kurulu üyeleri ve bazı taraftarlar da izledi. Öte yandan Kocaelispor’un Muğla deplasmanının programı da belli oldu. Takım Cumartesi günü Pegasus’a ait 09.50 uçağı ile Muğla Milas’a gidecek ve Muğla Otel’de kampa girecek. Kocaelispor, Pazar günü 15.30’da başlayacak olan Muğlaspor maçının ardından yine Pegasus’a ait 19.50 uçağı ile İzmit’e dönecek. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:54 TSİ - Spor

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