Kızların freni patladı: 3-1

En yakın rakibi ile 2 puan fark bulunan lider Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, geçen hafta deplasmanda Mardin Nusaybin’i 3-1 mağlup etmişti. Yeşil Siyahlı futbolcular, dün de Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda grubun zorlu takımları arasında yer alan 7 Eylül Gençlikspor’u ağırlarken, 19’da Kübra Yavuz ile 1-0 öne geçti. 35’de EceTekmen skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda konuk ekipten Buket skoru 2-1 yaptı. 79’da Kübra Yavuz kendinin ikinci takımını 3’ncü golünü attı. Karşılaşma 3-1 bitti. Bayanlar haftaya şampiyon adayı Ankara temsilcisi Fomgetspor’a konuk olacak. Ahmet AKAY
KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ: 3
7 EYLÜL GENÇLİKSPOR: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıçı
HAKEMLER: İlayda Çetiner ***, Keremşah Balbay ***, Çağatay Çağlar ***
KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ: Selcan ***, Sedanur ***, Fatma ***, Helin ***, Kübra Yavuz ***, Medine *** DK. 46 Melisa **), Merve **(Dk. 65 Leyla **), Ece Tekmen ***(Dk. 46 Erva ***), Şule ***, Buse **
7 EYLÜL GENÇLİKSPOR: Tülin***, Gökçe **, Aycan ***, Büket **, Kader **, Dilan ***, Birsen **, Sevim **, Nesrin **, Keziban **(Dk. 84 Rukiye *), Hesibe **
GOLLER: Kübra Yavuz Dk. 19,79 Ece Tekmen Dk. 35, Buket Dk. 71
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz