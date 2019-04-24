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Kızların freni patladı: 3-1

Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’nde mücadele veren Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, ligin bitimine üç hafta kala, evinde konuk ettiği zorlu rakibi 7 Eylül Gençlikspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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En yakın rakibi ile 2 puan fark bulunan lider Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, geçen hafta deplasmanda Mardin Nusaybin’i  3-1 mağlup etmişti. Yeşil Siyahlı futbolcular, dün de Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda grubun zorlu takımları arasında yer alan 7 Eylül Gençlikspor’u  ağırlarken, 19’da Kübra Yavuz ile 1-0 öne geçti. 35’de EceTekmen skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda konuk ekipten Buket skoru 2-1 yaptı. 79’da Kübra Yavuz kendinin ikinci takımını 3’ncü golünü attı. Karşılaşma 3-1 bitti. Bayanlar haftaya şampiyon adayı Ankara temsilcisi Fomgetspor’a konuk olacak. Ahmet AKAY 

KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ: 3

7 EYLÜL GENÇLİKSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıçı

HAKEMLER: İlayda Çetiner ***, Keremşah Balbay ***, Çağatay Çağlar ***

KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ: Selcan ***, Sedanur ***, Fatma ***, Helin ***, Kübra Yavuz ***, Medine *** DK. 46 Melisa **), Merve **(Dk. 65 Leyla **), Ece Tekmen ***(Dk. 46 Erva ***), Şule ***, Buse **

7 EYLÜL GENÇLİKSPOR: Tülin***, Gökçe **, Aycan ***, Büket **, Kader **, Dilan ***, Birsen **, Sevim **, Nesrin **, Keziban **(Dk. 84 Rukiye *), Hesibe **

GOLLER: Kübra Yavuz Dk. 19,79 Ece Tekmen Dk. 35, Buket Dk. 71

 

Bugün 14:10 TSİ - Spor

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