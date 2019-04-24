MOBESKO’dan alışveriş yap, arabayı kazanan sen ol!

Türkiye’nin en seçkin markalarının bir arada bulunduğu, evinizin tüm mobilya, beyaz eşya, mutfak, halı, mefruşat, ev tekstili, aydınlatma aksesuarları, ofis mobilyaları ve banyo aksesuarı gibi geniş ürün portföyüne sahip olan MOBESKO, yeni bir projeye imza attı. MOBESKO, ‘Dünyanın keyfini sürmek isteyenlere’ sloganıyla hazırlanan yaza merhaba projesinde müşterisine araba kazanma şansı sunuyor.

SÜRPRİZ HEDİYELER SİZLERİ BEKLİYOR

Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçi ağırlayan ve yurt dışı ihracatında da önemli bir yer kazanan MOBESKO, her 3.000,00 TL alışveriş yapan müşterilerine 1 çekiliş hakkı kazandırıyor. MOBESKO’nun başlattığı büyük kampanyada; 1 kişiye 2019 model TOYOTA CHR, 5 kişiye SAMSUNG GALAXY S10, 5 kişiye Arçelik 123 ekran TV, 5 kişiye Arçelik buzdolabı, 5 kişiye Arçelik çamaşır makinesi, 5 kişiye Arçelik bulaşık makinesi verilecek.

ÇEKİLİŞ SONUCU 25 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK

31 Temmuz 2019 tarihine kadar geçerli olan kampanyaya katılmaya hak kazanan kişiler arasından talihliler, halka açık olarak 21.08.2019 tarihinde saat 14.00’de Mobesko Mobilyacılar Sitesi Köseköy Mah. Ankara Cad. No.267 Kartepe Kocaeli adresinde noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek. Kampanyaya katılım hakkı kazanmak için yapacağınız tek şey MOBESKO’dan en az 3.000,00 TL’lik alışveriş yapmanız…