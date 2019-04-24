Okullara KOÜ iş birliğiyle iyileştirme yapılacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Valilik makamında imzalanan protokol ile dezavantajlı okullar belirlenecek, öğretmen ve velilere ise eğitim verilecek. Protokol törenine Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü, KOÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan katıldı.

UYGULAMA OKULLARI BELİRLENECEK

Protokol kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında imzalanan iki yıl süreli protokol ile ilçe ve il genelinde tespit edilecek olan okullar, uygulama okulu olarak belirlenecek. Eğitim Fakültesi tarafından belirlenecek temsilciler ve okul yönetimi tarafından yapılacak ortak çalışmayla ders içi ve ders dışı etkinlikler, ders materyali geliştirme, örnek ders uygulamaları, öğretmen eğitimleri, veli eğitimleri, vb. faaliyetler planlanıp hayata geçirilecek. Ayrıca uygulama okulunda geliştirilen ders materyalleri, örnek ders anlatımları vb. uygulamalar İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğretmenlerin faydalanması amacıyla çevrimiçi ortamlarda paylaşılacak.

“ÖRNEK PROJE SEÇİLDİ”

İmza töreni öncesi konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Eğitim,Kocaeli ilimizde en öncelikli işimiz. Okul öncesinde yüzde yüze ulaştık kalite yönünden de belli bir aşamayı kat ettik. Ekip arkadaşlarımıza ve üniversite rektörümüze teşekkür ederiz. 2023 vizonu çerçevesinde odak projesi kapsamında örnek proje seçildi. Okul gelişim projesi olarak uygulamaya konuldu. Eğitim fakültesinde dezavantajlı okulların tespiti yapılarakgelişim yönler, öğretmenlerin eğitimi ve materyallerin sağlanması konusunda çalışmalar yapılacak. Bu çalışmada desteklerinden dolayı üniversite rektörümüz ve sayın dekanımıza teşekkür ederim” dedi.

“EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİNİ ÖNEMSİYORUZ”

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Özellikle eğitim fakültelerinin ne önemli görevlerinden bir tanesi de mili eğitimin sorumlu olduğu eğitici kadroları ve öğrencilerin formasyonunun en üst düzeyde tutmak. Belirlenmiş olan uygulamaları okullarda ders içi ve ders dışı etkinliklerde iş birliğimiz var. Eğitimde birçok eğitim sanayi iş birliği ile devam ediyor. Ama eğiticilerin eğitimi de çok önemli. Bu yüzden protokol için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

“KOÜ İLE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ”

Vali Hüseyin Aksoy ise yapılan protokol hakkında, “Kocaeli’de en önem verdiğimiz konuların başında eğitim geliyor. Eğitimin niteliğini, kalitesini üst noktalara ulaştırmak için yürüttüğümüz çalışmalar var. Daha iyi noktalara gelmek amacıyla KOÜ ile iş birliği önemli. KOÜ önemli üniversitelerimizden biri. Bu birikimi Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile paylaşma anlamında bir protokol imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Eğitimin öncelikleri olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, “Farklı alanlarda eğitimi iyileştirme anlamında birçok konuyu kapsayacak protokolü imza atına alacağız. Bu protokolde sanayimi, diğer kurumlarla ve üniversite ile iş birliğinde yürüteceğimiz birçok çalışma var. Bu tür karşılıklı iş birliği çalışmalarına duyarlı bir şekilde davranan sayın rektörümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Protokolün ilimize ve eğitim sistemine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.Ekin EKEN