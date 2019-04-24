BİLNETte 23 Nisan'a yakışır kutlama

Bin 400 öğrenci kapasiteli olup ilimizin ilk özel fen lisesini de bünyesinde barındıran akademik eğitimin yanında sanat ve spor dallarında da öğrencilere imkanlar tanıyan 58 derslikli BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi 23 Nisan özel programıyla şenlik estirdi.

ZENGİN PROGRAM

Yerleşkenin konferans salonunda gerçekleşen kutlama programı günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başladı. Anaokulu hazırlık sınıfları ve ilkokul öğrencilerinin folklor şiir koro şarkılar ve modern dans gösterileri velileri ve davetlileri adeta büyüledi. Öğrenciler ulu önder Atatürkün kendilerine armağan ettiği bayramı kutlarken Ona minnet duygularını da ortaya koydukları başarılı performanslarıyla gösterdi. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan da 23 Nisan özel programını beğeniyle gururla takip etti.

ÖDÜL TÖRENİ

Zengin programda 23 Nisan konulu Resim Yarışmasının sonuçları da açıklandı. Nil Kanlı 2-A birinci Çağlı Özkoç 3-B ikinci ve Tuğçe Eren de 2-B üçüncü olurken başarılı öğrencilere ödülleri Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol tarafından verildi. Öğrencilerin yalnızca akademik değil sanat ve spor dallarında eğitmine de önem veren BİLNETin kendi içinde hazırladığı ve profesyonel gösterileri aratmayan 23 Nisan programı sonunda veliler Atatürk ve 23 Nisan köşesinde özel hatıra fotoğrafları da çekilerek bu unutulmaz günü ölümsüzleştirdi.