Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:36 TSİ- Eğitim G: Bugün 14:39 TSİ

BİLNETte 23 Nisan'a yakışır kutlama

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adına yakışır son derece şık bir programla kutlandı.

mask
mask
mask
+16
Haber albümü için resme tıklayın

Bin 400 öğrenci kapasiteli olup ilimizin ilk özel fen lisesini de bünyesinde barındıran akademik eğitimin yanında sanat ve spor dallarında da öğrencilere imkanlar tanıyan 58 derslikli BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi 23 Nisan özel programıyla şenlik estirdi.

ZENGİN PROGRAM

Yerleşkenin konferans salonunda gerçekleşen kutlama programı günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başladı. Anaokulu hazırlık sınıfları ve ilkokul öğrencilerinin folklor şiir koro şarkılar ve modern dans gösterileri velileri ve davetlileri adeta büyüledi. Öğrenciler ulu önder Atatürkün kendilerine armağan ettiği bayramı kutlarken Ona minnet duygularını da ortaya koydukları başarılı performanslarıyla gösterdi. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan da 23 Nisan özel programını beğeniyle gururla takip etti.

ÖDÜL TÖRENİ

Zengin programda 23 Nisan konulu Resim Yarışmasının sonuçları da açıklandı. Nil Kanlı 2-A birinci Çağlı Özkoç 3-B ikinci ve Tuğçe Eren de 2-B üçüncü olurken başarılı öğrencilere ödülleri Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol tarafından verildi. Öğrencilerin yalnızca akademik değil sanat ve spor dallarında eğitmine de önem veren BİLNETin kendi içinde hazırladığı ve profesyonel gösterileri aratmayan 23 Nisan programı sonunda veliler Atatürk ve 23 Nisan köşesinde özel hatıra fotoğrafları da çekilerek bu unutulmaz günü ölümsüzleştirdi.

Bugün 14:36 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Büyükakın eşine cübbe giydirdi mask
Büyükakın eşine cübbe giydirdi
Montessoride 23 Nisan coşkusu mask
Montessoride 23 Nisan coşkusu
Okulların tatil programları değişiyor mask
Okulların tatil programları değişiyor
Sonuçlar açıklandı MEB kilitlendi mask
Sonuçlar açıklandı MEB kilitlendi
Yanan okulu baştan yarattılar mask
Yanan okulu baştan yarattılar
Deren: Atatürk sevgimiz artıyor mask
Deren: Atatürk sevgimiz artıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!

GALERİ

Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı mask
Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL