CHP’lilerin açıklamasına vatandaş müdahalesi

CHP Gebze İlçe Başkanlığı, Gebze 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı. Musa Yılmaz, ‘Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir’ yazılı pankartın önünde basın açıklamasını okurken, alanda toplananlar "Soylu istifa", "Hak, hukuk, adalet", "Kılıçdaroğlu yalnız değildir" diye slogan attı. Musa Yılmaz, “Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu soysuz saldırı bizlere 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Otel’de 35 canımızın yakılarak katledilmesini hatırlatmıştır” dedi.
Bu sırada Musa Yılmaz’ın yanına gelen kişi “Hangisi soysuz?” diye sordu. Musa Yılmaz, “Müsaade eder misin?” derken, müdahale bulunan kişi ise, “Etmiyorum” diyerek karşılık verdi. Partililer araya girerken, basın açıklamasına müdahale eden kişi, polisler tarafından alandan uzaklaştırılarak ekip aracına konuldu. İfadesi alınan ismi açıklanmayan kişi, daha sonra serbest bırakıldı.
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Yorumlar
(2 )
Murat - Ortalığı provoke etmeyin yeter ne bu ya gidin işinize bakın
ayhan - bunlar bişlinöli yapılan olaylar...sag sol kavgası cıkartılmak isteniyor.ulkeyi kaosa surukleyıp.amerikanın güdümüne sokmak ısteyenlerin işi
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