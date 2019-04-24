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Müdür yardımcısının odasından parayı çaldılar

Körfez'deki Petkim Ortaokulu'na giren hırsızlar, müdür yardımcısının odasında bulunan, etkinlikler için toplanan 1300 TL'yi çaldı. İhbarla harekete geçen polis, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Petkim Ortaokulu'na giren hırsızlar, müdür yardımcısının odasına koyduğu, etkinlikler için toplanan 1300 TL'yi çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, fen laboratuvarının bulunduğu odanın penceresinden içeri giren hırsızın, daha sonra kapıyı açarak, 2 kişiyi içeri aldığı anlar yer aldı. Okulun içinde gezinen kişilerin, anahtarları bulunduğu yerden alıp, müdür yardımcısının kapısını açarak, içeride bulunan parayı çaldığı görüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelerken, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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