Söğüt: Körfez'i hep birlikte yöneteceğiz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sivil toplum kuruluşlarını ve toplumun her kesiminden ziyaretçilerini makamında ağırlamayı sürdürüyor. Söğüt, son olarak; Gölcük Muşlular Derneği, Kocaeli Erzincanlılar Derneği, Körfez Trabzonlular Derneği, Kocaeli Karslılar Derneği, Van Çaldıran Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Vakıfbank Körfez Şube Müdürü Nilgün Doğan Azizağaoğlu ve KOMEK Kurs Merkezi yöneticilerini ağırladı.
“SİZLERİN KATKISI ÖNEMLİ”
Körfezlilerin yüzünü güldürecek hizmetleri hayata geçirme adına çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Sosyal belediyeciliği önceliğimizi yaparak toplumumuzun her kesimi ile el ele, gönül gönüle çalışarak Körfezimizi hep birlikte yöneteceğiz. Bunda Sivil Toplum Kuruluşlarımızın da önemli katkısı olacak. Sizlerin önerileri bizlerin yol haritası olacak” dedi.
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Yorumlar
(2 )
Metin Altay - ESKİ TAS ESKİ HAMAM...
Murtican - Sayın başkan bey farkındamısınız bilmem.körfezde ve körfez belediyesinde değişen hiç bir şey yok..
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