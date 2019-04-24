Engelli öğrencilerin eğitim talebi Bakanlığa gidiyor

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Karamürsel Alp toplantı salonunda gerçekleştirilen İl İstihdam Kurulu toplantısına, kurum ve idare müdürleri, STK, dernek başkanları katıldı. Toplantıda GÖRSEM Başkanı Dursun Karaman’ın sunduğu engelli öğrenciler için öğretmenlere yönelik eğitim talebi bakanlığa iletilecek.

KURUMLAR İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

Kurumların iş birliği içinde çalıştığını belirten Vali Hüseyin Aksoy, “İŞKUR’un ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmaları gündemimize alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fuarımızı 54 Bin 382 kişi 200 stant kuruldu, 137 firma katıldı. Bin 827 staj başvurusu, 37 Bin 800 kişi ise işe başvurdu. İstihdam seferberliği konusunda odalarımız İŞKUR SGK koordinasyon içerisinde. İstihdam teşviklerini gerçekleştirdiğimiz toplantı ile paylaştık. Öngörülen ek istihdamın karşılanması konusunda tüm kurumlar iş birliği içinde sanayi ve ticaret odalarımızla birlikte bu çalışmaları ortaya koymak için yoğun bir çalışma içerisinde” ifadelerini kullandı.

76 BİN 885 KAYITLI İŞSİZ VAR

Son üç aylık değerlendirmeleri açıklayan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “2019 Mart ayında kurumumuza 61 Bin 337 başvuru yapılırken açık iş sayısı 26 Bin 499, işe yerleştirme sayısı 16 Bin 789 ve kayıtlı işsiz sayısı ise 76 Bin 885 kişidir. 2019 yılı Mart ayına kadar 3 aylık sürede 12 Bin 448 kişinin iş başvurusu reddedildi. 8 Bin 37 kişinin başvurusu ise kabul edildi. 20 Bin 485 kişi işsizlik başvurusu yaparken toplamda 66 Bin 740 Bin 226 TL işsizlik ödemesi yapıldı. 78 Bin 859 kişi ile danışmanlarımız görüştü. 5 Bin 841 iş yeri ziyareti yapıldı. Meslek edindirme kurslarımız da devam ediyor. İl müdürlüğümüzce iş gücü eğitim planı güncellenerek 16 bin 360 kişiye eğitim verilmesi planlanmıştır” dedi.

MEVLANA LİSESİ KAPANIYOR

Yılmaz’ın ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Körfez’de bulunan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının eğitim öğretime yetersiz ve gelişime müsait olmaması nedeniyle ilçede yeni yapılan ve Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tahsis edilecek. Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapatılarak iki okulun tek müdürlük altında eğitim öğretime devam etmesi planlanmıştır” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLER EĞİTİM ALMALI”

Toplantıda söz alan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi ve GÖRSEM Kocaeli Şube Başkanı Dursun Karaman, “Eğitime çok önem verdiğinizi biliyoruz Görme engelli sınıfımız olmamasından dolayı okullarımızda görme ve işitme engelli öğrencilerimiz sorun yaşıyor. Kabartama harflerini öğrenmesi işaret dilinin de zorunlu olmasına rağmen bu eğitimler verilmiyor. Nuh Çimento’daki engelli öğrencilerimizin eğitim görmesini topluma kazandırılmasını istiyoruz. Her okulumuzda birkaç öğretmenin görme ve işitme engelli öğrencilere eğitim vermesi için kurs almasını talep ediyoruz. Ayrıca ilimizdeki engellilerin tespit edilmesini istiyoruz” diyerek taleplerini sundu.

ENGELLİ VERİ TABANI PROJESİ

Karaman’ın taleplerini yanıtlayan Vali Aksoy “Engelli veri tabanı projesini hayata geçirdik. Bu çalışma tamamlandı, güncellemeleri devam ediyor. Genel bilgiler paylaşılabilecek ancak özel bilgilerin paylaşılması mümkün değil. Ama biz kaç işitsel, kaç görme kaç bedensel engelli var diye paylaşabiliriz. Ancak adı soyadı gibi bilgileri paylaşamayız. Eğitim ve sosyal haklardan yararlanmayanları bu veri tabanı projesi ile bulabiliyoruz. Sadece yüzde 40’ın üzerindeki engellileri değil yüzde 40’ın altındakileri de tespit ediyoruz” şeklinde konuştu.

BAKANLIĞA İLETİLECEK

Öğretmenlerin engelli öğrenciler için eğitim alması konusunu değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Nuh Çimento Eğitim ve Uygulama Okulu zihinsel engelli okulu. Şu anda onun gibi 16 tane okulumuz var Belirli bir aşamadan sonra bu öğrencileri iş okuluna alıyoruz. Hepsi de hemen hemen sektörde iş bulabiliyor. Görme engelliler içinde okullarımız var. Her okulda görme engelli öğrenciler için öğretmenlerin eğitimi görmesi bakanlığın sorumluluğundadır Biz bunu bakanlığa hemen iletiriz” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN