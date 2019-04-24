Ercüment Şahin hastaneye kaldırıldı

Eski belediye başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Kandıra Belediye Başkan Adayı olan Ercüment Şahin fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şahin'in işyerinde fenalaştığı, ve işyerinde bulunanlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildiği öğrenildi. Şahin yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercüment Şahin, yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şahin’in aort damarında çatlak olduğu için ameliyata alındığı öğrenildi. Ameliyatın yaklaşık 4 saat sürmesi bekleniyor.

Kocaeli Gazetesi olarak Ercümen Şahin'e acil şifalar diliyoruz...