Esnaf Odaları Birliği'nden kermeslere tepki

Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş yönetim kurlu ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, “Özellikle içinde bulunduğumuz Nisan - Mayıs ayları artık bu şehirde “kermes ayları” olarak anılmaya başlanmıştır” diyerek bu düzenlemelere olan tepkisini dile getirdi.

KERMESLER YASAKLANSIN

Kadir Durmuş, “Dernek , vakıf ve çeşitli hemşeri dernekleri, Perşembe Pazarı alanında haftalar süren ,yardım faaliyeti olarak adlandırılan ancak tamamen Kocaeli'nin gerçek esnafına bir yük olan bu faaliyetlerin bir an öne yasaklanmasını istiyoruz.

ESNAFA SIKILAN KURŞUN

Kermes olarak adlandırılan bu faaliyetler, esnaftan bağış yada yardım amaçlı toplanarak kontrolsüz bir şekilde fiyatlandırılarak halka satışa sunulmakta ve nihayetinde esnaftan alınan yardım maksatlı ürünler, yine esnafa kurşun olarak geri döndürülmektedir.

HALK SAĞLIĞI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Ayrıca yine bu alanlarda sunulan gıda ürünleri ( döner, peynir , salça, ekmek, vb.) tamamen açık ortamda steril şartlardan uzak bir şekilde satışı yapmak '' kesinlikle yasak '' tır. Belediyelerin bir görevi de halkın sağlığını hiçe sayan bu tür ticari faaliyetlerle mücadele etmek iken, maalesef bu kermeslere izin vererek bu suça zemin hazırlamaktadırlar.

KAYIT DIŞI TİCARET

Ticaret şartlarının gittikçe zorlaştığı özellikle bu son günlerde, Esnafımız aylık kirasını ödemekten, çalışanın aylığını, sigortasını ödemekte zorlanırken hatta birçok işyeri bu zorluklara göğüs geremediği için kepenk kapatırken, belediyecilerce izin verilen bu tür açık kayıt dışı alış-veriş ortamları , esnafımızı daha içinde çıkılmaz bir hale sokmaktadır.

BELEDİYELERE SESLENDİ

Buradan tüm belediyelerimize ve halkımıza sesleniyoruz; lütfen bu faaliyetlere izin vermeyiniz. Halkımızı da bu sağlıksız ortamlardan alış-veriş yapmasın önüne geçiniz. Devletimiz güçlüdür, devletimiz eğitim yada konaklama maksatlı yapılan bu tür kermes faaliyetlerinden kazanacak giderden daha fazlasını bu kurumlara yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir” açıklamalarında bulundu.