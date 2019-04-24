Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri, kaçak atık dökümlerine karşı denetlemelerine ara vermeden devam ediyor. Kaçak atık dökenlere cezai işlem başlatan ekipler, ihbar hattına gelen şikayet üzerine Gebze Mezarlığına yakın boş arazide kaçak atık döküldüğünü tespit etti. Ekipler, gelen şikayet üzerine harekete geçti. Pelitli Mahallesi sınırları içerisinde boş araziye atılan karton, strafor, meyve atığı döktüğü tespit edilen firmaya bin 40 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, sıra atıklar toplatılarak mevzuat usul ve esaslarına uygun bir şekilde bertaraf edilmesi de sağlandı.
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Boş araziye kaçak atık döken firmaya ceza
Gebze'de boş araziye kaçak atık döken firmaya bin 40 TL para cezası kesildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz