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Körfez’ de 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açılışı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 99 yılı, Körfez İlçe’ de coşku dolu renkli törenlerle kutlandı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nı 99 yılı Körfez İlçe’ de çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Alparslan Türkeş Stadı izleyenleri gururlandıran harika bir programa sahne oldu. Derince Kaymakamı ve Körfez Kaymakam vekili Cemil Aksak, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başsavcı Burak Olgun, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve tribünleri dolduran ilçe halkının katıldığı program saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini Yarımca Ortaokulu müdürü Alparslan Dalkılıçşu cümlelerle dile getirdi:

23 Nisan 1920 işgal edilmiş bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşudur bu gün. 23 Nisan bağımsızlıktır. Ülkem, vatanım Anadolu’ m diyebilmenin, bu coğrafyada başı dik dolaşmanın adıdır. 23 Nisan özgürlüktür. Fikrimle ben buradayım, benimde düşünceme saygı gösterin diyebilmenin adıdır. 23 Nisan vatan aşkıdır., bu ülke topraklarının her karışında, vatan nöbeti tutmanın adıdır.23 Nisan atamızın ilkeleri önderliğinde, çağdaş uygarlıklara doğru bilimin ışığında yürüdüğümüz, yürümeye çalıştığımız yolun adıdır.Ve.. 23 Nisan çocuktur…. Ne mutlu 23 Nisan’ ı armağan edenlere. Ne mutlu 23 Nisan’ ı yaşatanlara.

Ne  mutlu Türk çocuklarına.Konuşmanın ardından Yarımca Ortaokulu trampet ve boru takımı eşliğinde yapılan tören geçişi ile görsel bir şölen başladı. Kazakistan’ dan gelen misafir öğrenciler özel kostümleri ve danslarıyla alkışlandı. Ardından Rıfat Ilgaz İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerida danslarıyla programa renk kattılar. Yarımca Ortaokulu öğrencileri halk oyunları, dans gösterisi, tekvando gösterisi ve halk müziği korosu sunumlarıyla ayakta alkışlandılar. Tören 23 Nisan kutlama haftası sportif etkinliklerde dereceye giren takım kaptanlarına kupaları verildi. Protokoldaki isimlerin komitedeki öğretmenleri kutlamasıyla tören sona erdi.

 

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