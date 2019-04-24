Kocaeli İl Jandarma ekipleri DEAŞ silajlı terör örgütünün üyeleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Başiskele ilçesinde örgütle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu E.E.S., F.E.D., A.E.H., İ.M. isimli 4 şahsı tespit etti. gerekli hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri sabah saatlerinde belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda E.E.S., F.E.D., A.E.H., İ.M. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN
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DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı
Kocaeli İl Jandarma komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan şafak baskınlarında yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
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