24 Haziran genel seçimlerinde AKP Gebze İlçe Teşkilatında SKM Başkanlığı yapan ve 31 Mart seçimlerinde Gebze Belediye Meclis Üyesi seçilen Selamet Güner, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Belediye başkanı Zinnur Büyükgöz, Selamet Güner’e görevini tebliğ etti.
Bugün 16:38 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:41 TSİ
Gebze'de Güner başkan yardımcısı oldu
Gebze Belediyesi'nin 3. başkan yardımcısı da belirlendi. Selamet Güner yeni başkan yardımcılarından biri oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz