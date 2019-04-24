İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre BEKAŞ AŞ.de bulunan 1045 kişinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği 5 günlük ikramiyeleri çalışanların hesaplarına yatırıldı.
Bugün 16:48 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:49 TSİ
İzmit Belediyesi'nde ikramiyeler yattı
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle KHK İzmit Belediyesinin şirketi BEKAŞ'a geçen çalışanların ikramiyeleri ödendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz