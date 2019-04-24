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İzmit Belediyesi'nde ikramiyeler yattı

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle KHK İzmit Belediyesinin şirketi BEKAŞ'a geçen çalışanların ikramiyeleri ödendi.

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İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre BEKAŞ AŞ.de  bulunan 1045 kişinin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği 5 günlük ikramiyeleri çalışanların hesaplarına yatırıldı.

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