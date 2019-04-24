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Büyükşehir Mehterbaşı Akbulut özür diledi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırı ve yüzüne isabet eden yumrukla ilgili olarak “Çok hoşuma gitti” diyerek paylaşımda bulunan Büyükşehir Mehteran Başı Ferhat Akbulut, şimdi de bir özür metni yayımladı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırı ve yüzüne isabet eden yumrukla ilgili olarak “Çok hoşuma gitti” diyerek paylaşımda bulunan Büyükşehir Mehteran Başı Ferhat Akbulut, şimdi de bir özür metni yayımladı. Akbulut, hataya şehit acısı ile düştüğünü dile getirdi. Akbulut hakkında Büyükşehir’den ya da savcılıktan herhangi bir girişimde ise bulunulmadı.

YUMRUK ÇOK HOŞUNA GİTMİŞTİ

“Belki çoğu kızacak yadırgayacak, ama yalan söylemektense doğru söylemeyi yeğlerim. Kılıçdaroğlu’na atılan yumruk çok hoşuma gitti. Çok sevindim, ohhhhh dedim valla. Ağzı burnu kırılmadı diye de çok üzüldüm.

SONRA ÖZÜR DİLEDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığım paylaşımım nedeniyle pişman olduğumu dile getirmek isterim. Akrabamın ve mahallemde arkadaşlarım içerisinde şehit vermiş birisi olarak Kuzey Irak’ta verdiğimiz şehitlerin acısıyla yapmamam gereken bir şey yaptım. Çok üzgün olduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi bildirmek isterim.

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