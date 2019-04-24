Karacan davasında ilk ifadeler

Sakarya Goodyear Fabrikasında geçtiğimiz kasım ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın katil zanlısı Sedat Uzunlar ilk defa hakim karşısına çıktı. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya merhum Karacan’ın avukatlığını yapan Kezban Hatemi, 5 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan katil zanlısı Sedat Uzunlar ile avukatı ve sendika temsilcileri katıldı.

2 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Cinayetle sonuçlanan olay, 5 ay önce Adapazarı’nda bulunan Goodyear Fabrikası’nda yaşanmıştı. Fabrikadaki temsilcilikte yaşanan arbede sırasında Abdullah Karacan, kendine ait olan ruhsatlı silahının ateş alması sonucu başından vurulmuş, daha sonra ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında sendikanın İşyeri Temsilcisi Osman Bayraktar (44) göğsünden, Lastik-İş Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi (46) de bacağından yaralanmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Fabrikada yaşananların ardından kaçan ve bir ticari taksiye binerek olay yerinden ayrılan cinayet şüphelisi Sedat Uzunlar, polis tarafından kısa sürüde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, savcılıkça sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 aydır tutuklu olan Sedat Uzunlar bugün ilk defa hakim karşısına çıktı.

OSMAN BAYRAKTAR'IN İFADESİ

"İlişkimiz iyiydi"

20 yıldır işçi olarak çalışıyorum. Olay tarihine kadar sanık Sedat Uzunlar 3 ay öncesine kadar kısım amiri ile yaşadığı olayla gündeme gelmişti. bu olayı genel başkanımız olan makyülün tatlıya bağlamış olması fabrikada işçilerin dağıtılması ile ilgili arkadaşlarımın verdiği bilgiler doğrudur. Olay günü öncesinde sanık Sedat'ın yerini değiştirilmesi onuusunda sert tavırlar ve sendika görevlilerimize karşı söylediği sözlere bizzat şahit olmadım. İlişkimiz iyiydi. Kendisinin çalıştığı vardiyada temsilci olarak görev yapmıştım.

"Serdat ekmek derdinde olduğunu söyledi"

8 gibi işten çıktım. Genel başkanımızın bir cenaze için geleceğini öğrendim. Yeniden fabrikaya döndüm. Genel başkan geldiğinde Sedat Uzunlar'ı sordu. Buradaysa gelsin konuşalım dedi. Sedat gelirken önce fabrikanın çıkış kapısına yöneldi, bir süre gitti daha sonra aniden geri döndü ve bizim bulunduğumuz temsilcilik odasına geldi. Burada bir süre genel başkanla konuştular. Genel başkan derdinin sorununun ne olduğunu sordu. Sedat ekmek derdinde olduğunu söyledi. Bir süre sonra Sedat genel başkana doğru hamle yapınca oradaki arkadaşlarla araya girerek ayırmak istedik. Sedat daha sonra dışarı çıktı. Tam da öğlen yemeği arası ve 4 saat fazla mesai yapanların çıkış saati olduğu için de dışarısı kalabalıktı. Genel başkan rezil oluyoruz, sedatı sakinleştirip getirin burada konuşalım dedi. Arkadaşlar peşinden çıktı ve sakinleştirip içeri getirdiler.

"Suyunu içtikten sonra ateş etti"

Genel başkan kendini iyi hissedip hissetmediğini sordu. İsterse de daha sonra da konuşabileceklerini söyledi. Sedat'a su verdik, suyu içtikten sonra masanın arasındaki bölümde bulunan silahı aldı ve ateş etti. O sırada engel olmaya çalıştık. Ben genel başkanın çaprazında bulunuyordum. Silah patladı, ilk mermi benim yüzüme isabet etti. Olayın şoku ile ne olduğunu anlamadım. İkinci mermi de sol omzuna isabet etmiş. Ben tramva yaşadığım için sonrasını hatırlamıyorum. 20 gün civarı hastanede tedavi gördüm. Yüzümde his kaybı var. Sol kolunu kullanamıyorum. Bu olaylar nedeniyle işimden de oldum, Biz olay esnasında Sedat Uzunlar'ı zorla alıkoymadık. Tamamen insani bir şekilde şakinleşip konuşması için çaba gösterdik. Sedat Uzunlar'dan şikayetçiyim.

LASTİK İŞ BAŞ TEMSİLCİSİ AHMET SIRDAŞ'IN İFADESİ

"Yerim değişirse seni sorumlu tutarım"

Bir kısım kapatılacağı için farklı birimlere verilecekti. Sedat'ın kısım amiri ile yaşadığı sıkıntıdan dolayı listeye dahil edildiğini düşünüyorum. Daha önce yaşanan olay maktulün de devreye girmesi ile tatlıya bağlanmıştı. Olay günü maktulün gelmesi ve sedat'ın çağrılması ve olay öncesi Sedat'ın bizzat gelerek görüşmek istemesi doğrudur. Daha önce beni telefonla aramıştı sapancada dışarıda görüşmüştük. Diğer arkadaşlara takındığı tutumdan dolayı tedirgin olmuştum. Yer değişikliği konusunu konuşmuştuk bunun il verenle ilgili olduğunu söylemiştim. Yerim değişirse bundan seni sorumlu tutarım demişti.

"Sedat'a vurma eylemimiz olmadı"

Olay tarihinde fabrikadaydık. Mustafa sipahi genel başkanımızın geleceğini telefonla söyledi. Böylece temsilcilik binasına gittim. Olay günü yanıma geldi geldiğinde konuşmak istediğini söyledi ben de toplantıda olduğumuzu ve işine dönmesi gerektiğini söyledim. Maktul geldiğinde diğer eşyaları ile birlikte tabancasını çıkartarak masanın kenarındaki ara bölüme bıraktı. Sedatı çağırdık maktül Sedata halini ve tavrını sordu. Maktul ekmek derdinde olduğunu söyeldi. O arada telefonla ilgili bir gerginlik oldu ama tam anlamadım. Sedat ayağa kalkarak maktule doğru hamle yaptı biz hemen araya girmek istedik. Sedata vurmak ya da benzer bir eylemimiz olmadı. Sadece araya girmek istedik.

"Müdahale etme şansım olmadı"

O sırada Sedat dışarı çıktı.Öğlen yemeği saatiydi. Dışarısı kalabalıktı. Maktul rezil olduk çağırın Sedat'ı içeride konuşalım dedi. Ben de dışarı çıktım ama herhangi bir müdahalede bulunmadım. Sedatı içeri getirdik. Genel başkanımız su verin sakinleşsin dedi. Kendini iyi hissetmiyorsan sonra görüşelim dediği esnada bir anda hamle yaparak masanın gerisinde bulunan tabancayı aldı. Ben silah sesini duyunca kendimi dışarı attım silaha müdahale etme şansım yoktu. İçeride olan diğer silah seslerini duydum ama ateş etme anını görmedim. Sedat daha sonra dışarı çıkınca can havli ile kaçtım. Nuri AKÇAHARMAN