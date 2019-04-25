İzmit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit Kandıra yolu Yassıbağ mevkisi Murat Köyü Yolu sapağından D-605 karayoluna çıkış yapan Servet Öğe idaresindeki 41 AL 002 plakalı otomobil, Kandıra yönünde seyir halinde olan Bayram Akagündüz idaresindeki 41 LT 683 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarına savrulurken araç içindeki sürücü Bayram Akagündüz ile birlikte Emine Akagündüz, Şaban Sargın ve Rahime Sargın yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Kaza nedeniyle İzmit Kandıra yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Nuri AKÇAHARMAN