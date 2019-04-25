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Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait makam aracını kullanmama kararı aldığını açıkladı.

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31 Mart Mahalli Seçimleri’nde İzmit Belediye başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, ilginç bir karar aldı. Başkan Hürriyet, belediyeye ait makam aracı yerine şahsi aracını kullanacağını açıkladı. Eski belediye başkanı Nevzat Doğan’ın kullandığı makam aracını otoparka çektiren Hürriyet, ulaşımını şahsi aracı ile sağlıyor. 
Daha önce sürdürdüğü milletvekilliği görevi sırasında da kendi şahsi aracını kullanan Başkan Hürriyet, bundan sonra da Belediyeye ait makam aracını kullanmayacağını söyledi.

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Yorumlar

(4)
04

osman han - resmi işlerde seyahatlerde nasıl olacak? makam şoförü şahsi araba kullanma yetkisi nedir? Yapılan hareket ve düşünce takdir edilmeli ama bu sorular da açığa kavuşmalı.

Yanıtla . 0Beğen 25 Nisan 14:22
02

Arifçalık - sat bari çürümesin belediyeye

gelir olsun

Yanıtla . 1Beğen 25 Nisan 13:41
01

Düşünen Adam - Otoparkta neden duracakmış

Satın gitsin!

Yanıtla . 7Beğen 25 Nisan 11:21
03

Esnaf - @Düşünen Adam 01 nolu yoruma cevabı: bir kaç ay sonra binmek için

Yanıtla . 1Beğen 25 Nisan 14:00
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