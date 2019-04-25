31 Mart Mahalli Seçimleri’nde İzmit Belediye başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, ilginç bir karar aldı. Başkan Hürriyet, belediyeye ait makam aracı yerine şahsi aracını kullanacağını açıkladı. Eski belediye başkanı Nevzat Doğan’ın kullandığı makam aracını otoparka çektiren Hürriyet, ulaşımını şahsi aracı ile sağlıyor.
Daha önce sürdürdüğü milletvekilliği görevi sırasında da kendi şahsi aracını kullanan Başkan Hürriyet, bundan sonra da Belediyeye ait makam aracını kullanmayacağını söyledi.
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Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait makam aracını kullanmama kararı aldığını açıkladı.
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31 Mart Mahalli Seçimleri’nde İzmit Belediye başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, ilginç bir karar aldı. Başkan Hürriyet, belediyeye ait makam aracı yerine şahsi aracını kullanacağını açıkladı. Eski belediye başkanı Nevzat Doğan’ın kullandığı makam aracını otoparka çektiren Hürriyet, ulaşımını şahsi aracı ile sağlıyor.
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Yorumlar
(4 )
osman han - resmi işlerde seyahatlerde nasıl olacak? makam şoförü şahsi araba kullanma yetkisi nedir? Yapılan hareket ve düşünce takdir edilmeli ama bu sorular da açığa kavuşmalı.
Arifçalık - sat bari çürümesin belediyeye
gelir olsun
Düşünen Adam - Otoparkta neden duracakmış
Satın gitsin!
Esnaf - bir kaç ay sonra binmek için
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