Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı

31 Mart Mahalli Seçimleri’nde İzmit Belediye başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, ilginç bir karar aldı. Başkan Hürriyet, belediyeye ait makam aracı yerine şahsi aracını kullanacağını açıkladı. Eski belediye başkanı Nevzat Doğan’ın kullandığı makam aracını otoparka çektiren Hürriyet, ulaşımını şahsi aracı ile sağlıyor.

Daha önce sürdürdüğü milletvekilliği görevi sırasında da kendi şahsi aracını kullanan Başkan Hürriyet, bundan sonra da Belediyeye ait makam aracını kullanmayacağını söyledi.