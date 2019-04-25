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Gölcük'e yeni kaymakam atandı

İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Mustafa Irmak, Gölcük Kaymakamı olarak görevlendirildi.

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İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Mustafa Irmak, Gölcük Kaymakamı olarak görevlendirildi. Mustafa Altıntaş’ın emekli olmasından sonra Gölcük Kaymakamlığına Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu vekalet ediyordu. Hafta sonuna kadar göreve başlaması beklenen Mustafa Irmak, 1974 Yozgat doğumlu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra ilk olarak Kastamonu Daday ilçesinde göreve başlayan Irmak, daha sonra Malatya Pötürge'ye ve son olarak Gölcük'e atandı. Irmak evli ve 1 çocuk babasıdır.

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