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Yargıtay'dan emsal karar! İş yerindeki kavga tazminatsız kovulma sebebi

Yargıtay, işçiler arasındaki kavgalarla alakalı emsal bir karara imza attı. İşyerindeki kavgada, ilk saldıran işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten atılacağına hükmedildi.

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İş hayatına ilişkin Yargıtay'dan bir emsal karar daha çıktı. Son alınan karar işçiler arasındaki kavgalarla yönelik oldu. Yüksek mahkeme, kavgada ilk saldıran işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten atılacağına hükmetti. Çalıştığı iş yerinde gürültü çıkardıkları iddia edilen işçileri ikaz eden genç, bir anda kendini kavganın ortasında buldu. İşveren, kavgayı ilk başlatan işçiyi kapı önüne koydu.

KIDEM ALAMADIĞI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Yıllardır çalıştığı iş yerinden tazminatsız kovulmanın şokunu yaşayan işçi, soluğu iş mahkemesinde aldı. Haksız ve usulsüz olarak işten çıkartıldığını, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini belirten davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep etti.

İŞVEREN: KAVGA ETTİĞİ İÇİN İŞ HAKKI FESHEDİLDİ

Davalı işveren, davacının satış yardımcısı olduğunu, davacı ile tedarikçi ürün tanıtım elemanları arasında kavga olayı yaşandığını, tutanak tutulduğunu, iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savundu. Mahkeme davanın kabulüne hükmetti. Davalı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU

Davacının tartışmayı başlatan ve fiili olarak ilk saldıranın kendisi olduğunu açıkça beyan ettiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Kavgayı ilk başlatanın davacı olduğu için sataşmanın davalıya haklı fesih imkanı verdiği anlaşıldığından mahkemece davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine aksi gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verdi" denildi.

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