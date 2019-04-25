Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir uygulamaya gidecek. WhatsApp, kullanıcıların sıklıkla kullandığı sohbetin ekran görüntüsünü alma durumunu değiştirecek. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, söz konusu yasağın kullanıma sokulması ile kullanıcılar sohbet penceresinin ekran görüntüsünü alamayacak. Son dönemde kişisel güvenlik konusunda bir dizi adım atan ve uçtan uca şifreleme sistemini hayata geçiren şirket bu sayede iki kişi arasındaki konuşmaların da gizli kalması için ilk adımı atmış olacak. Yeni bir parmak izi doğrula sistemi üzerinde de çalıştığı bildirilen WhatsApp’ın geliştirme aşamasında olan yeni sürümünde iki özelliğin de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz yeni özelliklerin ne zaman yayına gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.
Bugün 10:26 TSİ- Teknoloji Güncelleme: Bugün 10:30 TSİ
WhatsApp'a ekran görüntüsü yasağı geliyor
WhatsApp, kullanıcıların sıklıkla kullandığı sohbetin ekran görüntüsünü alma durumunu değiştirecek.
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