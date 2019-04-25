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Öğretmenlerden unutulmaz sanat gecesi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm Haftası kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinin hazırlamış olduğu 'Sanat Gecesi' ayakta alkışlandı.

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İzmit Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sadık Uysal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Sadık Akar ve Mustafa Doğan, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Türk Capper Motosiklet Kulübü Başkanı Selahattin Ender, okul müdürleri ile davetliler katıldı.

TAMAMI ÖĞRETMEN

41 Sanat Gurubunun hazırlamış olduğu resim sergisiyle başlayan Sanat Gecesine adeta öğretmenler akın etti. Kirazlıyalı Tevfik Fikret Ortaokulu müzik öğretmeni Sibel Yaşin’in sunuculuğunu üstlendiği konser gecesi, tamamı öğretmenlerden oluşan Kocaeli Öğretmenleri Halk Oyunları Topluluğunun gösterisi ile başladı. Gecede yine ilimizde görev yapan öğretmenlerin yer aldığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu Öğretmenler Korosu konser verdi. Petkim Ortaokulu Müzik Öğretmeni şef Çağatay Taşkın Yamen yönetimindeki öğretmenler korosu, çeşitli yörelerin sevilen türkülerini koro ve solo halinde seslendirdi. Konserin sonunda Şef Çağatay Yamen başta olmak üzere emeği geçenlere protokol tarafından çiçek takdim edildi.

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Bugün 10:32 TSİ - Kültür-Sanat

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