11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğan Kızılay’ın Darıca şubesinin açılışı yarın gerçekleşecek. Kızılay Darıca Şube Başkanı Kemal Solhan yarın saat 14.00’deki açılışa, tüm vatandaşlarımızı ve basın mensuplarını davet etti. Kazım Karabekir Mahallesi Akın Sk. No: 2 Darıca’da yer alan şubenin açılışınaprotokolün de ilgi göstereceği düşünülüyor.
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Kızılay Darıca Şubesi yarın açılıyor
11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğan Kızılay’ın Darıca şubesinin açılışı yarın gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz