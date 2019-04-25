Sanık Uzunlar: Tetiği ben çekmedim

13 Kasım 2018 günü Arifiye´de bulunan bir lastik fabrikasının bahçesindeki sendika temsilciliğinde meydana gelen olayda, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrikada çalışan Sedat Uzunlar'ın saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında sendika başkanının tabancasını alan Uzunlar, Karacan ile iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Lastik İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi'yi vurdu. Abdullah Karacan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan Sedat Uzunlar ise yakalanıp, tutuklandı.

7 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Dün, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu sanık Sedat Uzunlar ile tutuksuz yargılanan 7 sanık hakim karşısına çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin okunmasının ardından sanıklara söz hakkı verildi. Davayı takip edenler arasında Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile Karacan'ın kızları Ebru Karacan ve Esra Aktaş da yer aldı.

"YER DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEBİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIM"

Hakkında 'kasten öldürme, silahla yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından iddianame düzenlenen Sedat Uzunlar savunmasında, "2014 yılında fabrikada işe başladım. Yerimin değiştirileceğini duydum ve sebebini öğrenmeye çalıştım. Sanık ifadelerinden sonra anladım ki genel başkanımızı doldurmuşlar. Olaydan 1 hafta önce gece saatlerinde sendika binasına gittiğim doğrudur ama kimseye karşı bir tehditte bulunmadım. Yer değişikliğinin sebebini öğrenmeye gittim ve normal konuştum.

"ÜZERİME ÇULLANDILAR"

Sendika iş alımlarında, yer değişikliklerinde söz sahibidir. Normal şekilde içeri girdim, selam verdim. Selam verir vermez Karacan silahı elinde olduğu halde 'gel lan buraya' dedi. Bunun üzerine ben geri çıktım ve işim olduğunu söyledim. Sanık O.B.'nereye gidiyorsun, biz de buradayız' deyince güvendim ve içeri girdim. İçeri girince maktul telefonumun alınmasını, beni tutmalarını istedi. Bana yönelmeler oldu ve telefonum zorla alındı. Karacan, 'senin ekmeğini ben veriyorum' dedi ve yanıma yaklaşarak kafa attı. Diğerleri de üzerime çullandılar. Kendimi dışarı attım. Ancak beni sürükleyerek içeri soktular.

"ELİMİ ÖP DEDİ"

Maktul ayakta olduğu halde silahıyla oynayarak 'elimi öp, biat et' demesi üzerine kimsenin elini öpmem dedim ve elindeki silaha doğru yöneldim. Maktulün silahlı elini tutunca sanıklar E.A. ve O.B. müdahale ettiler. O sırada silah sesleri geldi. Bu sırada silah benim elimde değildi, tetiği ben çekmedim. Maktulün eli boşalınca bana zarar vermesinler diye silahı aldım ve kaçmaya başladım. Kimseyi öldürmek ve yaralamak için hareket etmedim, kimseye ateş etmedim" dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Sabah saatlerinde başlayan duruşma, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. Sedat Uzunlar'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, haklarında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar için ise yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Duruşma 19 Haziran tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B ve M.S, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı. Ağır yaralı Karacan ile O.B. ve M.S, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını hayatını kaybetmişti.

29 SAYFALIK İDDİANAME

Olaydan sonra gözaltına alınan Uzunlar, 14 Kasım 2018'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 29 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Sedat Uzunlar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, diğer tutuksuz 7 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14'er yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.