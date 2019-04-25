11. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arası 10.30-21.00 saatlerinde kitap tutkunlarını ağırlayacak olan fuarın tanıtım toplantısı Antikkapı’da gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, İl Millli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih Akbulut ve büyükşehir belediyesi daire başkanları katıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal fuar hakkında bilgiler verdi. 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yılki ana teması roman ve hikaye olarak belirlendi. Kitapları satış rekorları kıran Ayşe Kulin’in onur konuğu olacağı fuar, 27 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Geleneksel hale gelen “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliğinin yanı sıra bu yıl kitapseverleri sürpriz etkinlikler bekliyor.

“300 BİN ÖĞRENCİ KİTAP FUARINA KATILACAK”

Kocaeli’de mevcut öğrenci sayısı hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “450 bin öğrencimiz 26 bin öğretmenimiz var. Liselerimizde 3 milyon 250 bin sayfa kitap okundu bu sene kitap okuma projemiz kapsamında. Kitap Fuarı çocuklarımızın gelişiminde çok önemli. 300 binin üzerinde öğrencimizin kitap fuarını gezmesini planlıyoruz” dedi.

800’ÜN ÜZERİNDE ETKİNLİK

490 yayınevi ve 80 STK’nın katılımıyla düzenlenecek fuarda 800’ün üzerinde etkinlik planlandı. Rutin kitap fuarı söyleşilerinin dışında bu yıl her gün için ‘’Anlatsam Roman Olur” temalı söyleşi ve panellerle yaklaşan Ramazan ayına özel ‘’Ramazan’a Selam’’ söyleşileri yapılacak. Bu yılın bir başka sürprizi ise ‘’Arabada Sinema’’ etkinliği olacak. Kocaeli’den ve çevre illerden kitap kurtlarını ağırlayacak fuarın öncesinde ödüllü bir kısa film yarışması organize edildi. 11. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında 10 yerli ve 10 yabancı roman belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin medya mecralarından paylaşılan yarışma uyarınca katılımcılardan bu eserleri anlatacak en fazla 59 saniyelik kısa film hazırlamaları istendi. Katılımcılar, belirlenen 20 romandan bir tanesini seçerek, romandan anladıklarını ve duygularını hazırladıkları kısa filme yansıttı.

ÜNİVERSİTE TANITIM ETKİNLİKLERİ

11. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında bu yıl da Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde tanıtım etkinlikleri düzenlenecek. 17-21 Nisan ve 24-26 Nisan tarihlerinde üniversite öğrencilerine yönelik kitap fuarı tanıtımı için özel olarak hazırlanan TIR’da bilgilendirme yapılacak. Broşür, öğrenciler için indirim kuponu, röportajlar ve eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. 25 Nisan Perşembe akşamı ise KOÜ Umuttepe kampüsünde artık geleneksel hale gelen açıkhava sinema etkinliği yapılacak. Öğrenciler bu yıl Çağan Irmak’ın Babam ve Oğlum filmini izleyecek. Film gösterimi sırasında öğrencilere patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunulacak.

“AĞAÇLAR KİTAP AÇTI"

26 Nisan Cuma sabahısaat 07.30’da bir kez daha Kocaeli’de ağaçlar kitap açacak. İzmit merkezdeki Yürüyüş Yolu’nda bulunan asırlık çınar ağaçlarına yaklaşık 3 bin adet kitap asılacak. Sabah işe giden veya okulun yolunu tutan öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte ağaçtan kitap toplayacak.

ONUR KONUĞU AYŞE KULİN

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması Roman ve Hikaye olunca hayatını roman ve hikayelere adamış yazar Ayşe KULİN bu yıl fuarın onur konuğu olarak belirlendi. Kitaplarının 22 dile çevrildiği Ayşe Kulin,özellikle biyografik roman ve öykü kitapları ile defalarca önemli kurumlardan çok sayıda ödül kazandı. Kulin, Fuarın ilk günü olan 27 Nisan Cumartesi saat 11.00’de yapılacak açılış törenine onur konuğu olarak katılacak.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUYUCU UNUTULMADI

Bu yıl fuar alanında bulunan kitap kumbarasına ziyaretçiler tarafından atılacak kitaplar, Gebze’de öğrencisi tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Kuyucu adına toplanacak. “Gençler, Elinizden Gelen Kitap Olsun” kampanyasıyla kumbarada birikecek kitaplar, şehit öğretmen Kuyucu’nun okulunda yapılacak kütüphaneye verilecek. Kumbaraya ilk kitabı ise şehit öğretmen Kuyucu’nun ailesi ve mesai arkadaşları atacak. Öğretmenler topluca kumbaraya kitap bırakarak, farkındalık oluşturacaklar. Memur-Sen işbirliği ile yürütülecek olan kitap bağış kampanyasına yoğun bir katılım bekleniyor.

ARABADA SİNEMA ETKİNLİĞİ

Bu yıl ilk kez düzenlenecek ‘’Arabada Sinema’’ etkinliği kapsamında Uluslararası Fuar Merkezi’nin otoparkında özel bir düzenek hazırlanacak. Otoparka araçlarıyla gelecek olan ziyaretçiler, sinema için ayrılan bölümlere arabalarını park edecek. Film gösterimi başladığında ise sesi, ayarladıkları radyo frekansı üzerinden duyabilecekler. Etkinlik kapsamında 30 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da Süt Kardeşler, 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da ise Her Çocuk Özeldir filmleri izlenecek.

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ

Unesco tarafından ilan edilen Dede Korkut yılı nedeniyle fuar alanında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından bir sahne oluşturulacak.Burada her gün Dede Korkut temalı tiyatro oyunları sahnelenecek.

KARİKATÜR OKULU ATÖLYESİ VE SERGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri tarafından Dede Korkut ve hikayelerinin çizgiye döküldüğü bir sergi yapılacak.Ayrıca Karikatür Okulunda eğitim alan çocukların eserlerinden oluşan Kakao Dergisi hazırlanarak,ziyaretçilere hediye edilecek. 28 Nisan Pazar ve 4 Mayıs Cumartesi günü alana gelen genç ziyaretçilerle karikatür çizim etkinleri yapılacak.

KOTO’DAN İNDİRİM KUPONU

Kocaeli Ticaret Odasının, kitap fuarı kapsamında düzenlediği ‘’Alışveriş Senden Kitabın Benden’’ kampanyası için 10 TL indirim kuponu çarşıdaki mağazalarda dağıtılmayabaşlandı. 1 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında KOTO üyesi iş yerlerinden 75 TL alışveriş yapıp indirim kuponu alanlar, Kitap Fuarından indirimli kitap alabilecek.

SEVİLEN YAZARLAR BU FUARDA

11. Kocaeli Kitap Fuarı’na aralarında İlber Ortaylı, Ercan Kesal, Beyazıt Akman, Pelin Çift-Erhan Altunay, Canan Karatay, Hatice Kübra Tongar, Nevzat Tarhan, Serdar Tuncer, Nurullah Genç, Erol Erdoğan, Sinan Yağmur, Sultan Tarlacı, Mete Yarar, Ataol Behramoğlu, Melih Tuğtağ, Mustafa Özel, Şermin Yaşar, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirligil, Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Ümit, Kelam Sayar/Erol Göka, Nedim Saban, Erhan Afyoncu, Ahmet Şerif İzgören, AretVartanyan, Yusuf Kaplan, Cem Seymen, Nedim Şener/Ferhat Ünlü, Tarık Tufan, Abdullah Ağar, Erem Şentürk, Semih Kaplanoğlu, Ayşe Böhürler, Enver Aysever/Eran Aysan, Hakan Çelik, Canan Tan, Cem Kınay, Cansu Canan, Leyla İpekçi,Veyis Ateş gibi tanınmış yazar, gazeteci, akademisyen ve düşünür katılacak.

10 YILDA 5 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 11. kez kapılarını kitap tutkunlarına açacak. Kocaeli Kitap Fuarı, her sene kendi rekorunu kırarak 10 senede 4 milyon 604 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.Ekin EKEN