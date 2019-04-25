Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:23 TSİ- Gündem G: Bugün 12:23 TSİ

Ercüment Şahin'in ameliyatı başarılı geçti

Eski belediye başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Kandıra Belediye Başkan Adayı olan Ercüment Şahin dün önemli bir ameliyata girdi. Şahin'in doktorlarından alınan bilgiye göre, yaklaşık 4 saat süren ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Eski belediye başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Kandıra Belediye Başkan Adayı olan Ercüment Şahin dün fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Aort damarında çatlak olduğu için Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Akşam saatlerinde ameliyata alınan Şahin'in ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Şahin'in ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

Bugün 11:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Karacan davasında ilk ifadeler mask
Karacan davasında ilk ifadeler
Gebze'de Güner başkan yardımcısı oldu mask
Gebze'de Güner başkan yardımcısı oldu
İzmit Belediyesi'nde ikramiyeler yattı mask
İzmit Belediyesi'nde ikramiyeler yattı
Kızılay Darıca Şubesi yarın açılıyor mask
Kızılay Darıca Şubesi yarın açılıyor
İmamoğlu’nun ‘Uyuşturucu ile mücadele’ önerisine AKP’den ret mask
İmamoğlu’nun ‘Uyuşturucu ile mücadele’ önerisine AKP’den ret
Esnaf Odaları Birliği'nden kermeslere tepki mask
Esnaf Odaları Birliği'nden kermeslere tepki
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı! mask
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı!

GALERİ

Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı mask
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası mask
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL