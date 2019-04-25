Ercüment Şahin'in ameliyatı başarılı geçti

Eski belediye başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Kandıra Belediye Başkan Adayı olan Ercüment Şahin dün fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Aort damarında çatlak olduğu için Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Akşam saatlerinde ameliyata alınan Şahin'in ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Şahin'in ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.