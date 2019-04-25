Eski belediye başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Kandıra Belediye Başkan Adayı olan Ercüment Şahin dün fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Aort damarında çatlak olduğu için Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Akşam saatlerinde ameliyata alınan Şahin'in ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Şahin'in ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.
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Ercüment Şahin'in ameliyatı başarılı geçti
Eski belediye başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Kandıra Belediye Başkan Adayı olan Ercüment Şahin dün önemli bir ameliyata girdi. Şahin'in doktorlarından alınan bilgiye göre, yaklaşık 4 saat süren ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz