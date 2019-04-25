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AKP kampa girecek

AKP'nin 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında, 26, 27 ve 28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

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AKP'nin 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı, yarın Kızılcahamam'da başlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kamp, 26, 27 ve 28 Nisan'da Kızılcahamam Eliz Otel'de gerçekleştirilecek. Kampa AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katılacak. Erdoğan'ın 27 Nisan Cumartesi günü yapacağı açılış konuşması ve 28 Nisan Pazar günü yapacağı kapanış konuşması, basına açık olacak.

Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak.

Bu doğrultuda ilk gün açılış konuşması sonrasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler" ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunumlar yapacak. İlk günün ikinci bölümünde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından birer sunum yapılacak. Toplantının son gününde ise yine basına kapalı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi sunumu gerçekleştirecek. Genel istişare ve değerlendirmenin ardından da Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.

Bugün 11:36 TSİ AA Ankara- Siyaset

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