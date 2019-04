Doğan Cüceloğlu’ndan Başarılı Aile semineri

Özel Bilgi Küpü Okulları tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde “Başarıya Götüren Aile” adlı seminer düzenlendi. Seminerde ünlü Psikolog Doğan Cüceloğlu ve Yazar Polat Doğru konuk olarak yer aldı. Seminerde Özel Bilgi Küpü Okulları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir, Anaokulu Kurucu Genel Müdürü Ayşe Nuray Demir, Genel Müdür Yardımcısı Nejdet Özmen, Özel Bilgi Küpü Okulları İlkokul Müdürü Hakan Koçar, Kampüs Müdürü Hasan Işıktekiner, programın sunucusu Rehberlik Koordinatörü Fatma Sever, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Başarının en önemli unsuru velidir

Özel Bilgi Küpü Okul Müdürü, “Özel Bilgi Küpü Okullarımız her öğrencimizin mutlu başarılı güzel ahlaklı kendisine ailesine faydalı olabileceği bir okul. Başarıda en önemli unsurunun da velilerimiz, ailelerimiz olduğunu biliyoruz. Sayın Doğan Cüceloğlu’nu da sizlerle buluşturmanın da gururunu yaşıyorum. Bu önemli günde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, bu güzel günde bize zaman ayıran Sayın Doğan Cüceloğlu’na da teşekkür ediyorum” dedi.

Keyifle dinlediler

Polat Doğru, “Ben çocuk olmanın zor olduğu zamanlarda çocuk, anne baba olmanın zor olduğu zamanlarda da baba oldum. Bizde öyle trip atma falan aklımıza gelmedi. Şimdi her çocuk canım sıkıldı diyor. Biz canım sıkıldı derken üstüne bir de dayak yerdim. Şimdi kapıyı çalıyorum, biri açarsa açıyor ya da açan olmayınca kendim anahtarımla giriyorum. İlk çocuğumu kucağıma aldığım ilk anı hayatım boyunca unutmayacağım. Doğum boy ve kilosu dünyanın en önemli rakamlarıdır. Boy ve kiloyu benim hanım duyunca ‘Bunu ben yaptım’ diye yerinden fırladı. Benim de katkım vardır herhalde diye düşündüm. Ben o günden sonra içinde bulunduğum her ortamda her yerde en iyi çocuk benimki olsun istedim. Bu çocuk dünyanın en iyi koşanı, en başarılı, en iyi insanı olsun diye düşünüyorum. Bir gün ben de yaşlanacağım. İlerde çocuklarım benden bahsederken ‘Babam çok iyi bir babaydı, çok iyi bir insandı desinler. O zaman ben başarılı bir baba olmuşumdur” Katılımcılar Doğru’nun seminerini kahkahalar eşliğinde keyifle dinledi.

Kökleri iyi beslerseniz ağacın dalları yemyeşil olur

Ardından yeniden söz alan Psikolog Doğan Cüceloğlu, “Benim elimde bir güç var, sizin çocuğunuza okul başarısını vereceğim. Okul diplomasını da vereceğim. Türkiye’nin hiçbir yerinde bana okul başarısını ver bu bana yeter diyen çıkmadı. Anne babaları kutluyorum. Okul başarısının yanı sıra meslek başarısı da var. Eğer hayatınızda evlilik ve aile başarısı yoksa diğer başarıların tadına varmanız mümkün değil. Arkadaşlar kökleri iyi besleyelim. Kökleri iyi beslerseniz ağacın dalları yemyeşil olur. İki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar. Bu konuda maalesef bizim iletişim körlüğümüz var. Olgun insan, iletişiminin farkında olan insandır. İnsanlar yüzündeki ifadeyle küfrettiğinin farkında değil. Sosyla kimlik meselesi çok önemli. Öğretmen sınıfa girdiği zaman o kişinin sosyal kimliği öğretmen, ama asıl kimliği insan” ifadelerine yer verdi. Nuri AKÇAHARMAN